بورصة الدراما.. 150 مليون دولار تكلفة مسلسلات رمضان

علي عبد الرحمن (القاهرة)

الموسم الرمضاني في الدراما هذا العام يعتبر استثنائياً، من حيث التنوع في الكم والمضمون، والمنافسة القوية على الصدارة، خاصة بين الأعمال القصيرة ذات الـ 15 حلقة التي تعرض للمرة الأولى، وتصدر البطولة النسائية في 9 أعمال.

ويشهد الموسم الحالي عودة الأعمال التاريخية، والتشويق والإثارة، بجانب الدراما الصعيدية والاجتماعية ليكون المشاهد العربي على موعد مع 27 عملاً درامياً متنوعاً علي مدار الشهر الكريم، كما يشهد تقليصاً كبيراً في عدد الأعمال المنتجية بنسبة تتراوح ما بين %5 إلى %7 عن الأعوام السابقة، بخلاف وضع شرط أساسي مع مسؤولي الإنتاج والتسويق التلفزيوني أن لا يتجاوز سقف إنتاج العمل 5.2 مليون دولار أميركي، وألا يتخطى أجر بطل العمل الرئيس سقف المليون دولار.

المسلسل: «نجيب زاهي زركش»

التكلفة: 2.5 مليون دولار

البطل: يحيى الفخراني

الأجر: 960 ألف دولار

المسلسل: «ضل راجل»

التكلفة: 3.3 مليون دولار

البطل: ياسر جلال

الأجر: 450 ألف دولار

المسلسل: «حرب أهلية»

التكلفة: 2.8 مليون دولار

البطلة: يسرا

الأجر: 980 ألف دولار

المسلسل: «اللي مالوش كبير»

التكلفة: 2.2 مليون دولار

البطلة: ياسمين عبدالعزيز

الأجر: 600 ألف دولار

المسلسل: «نسل الأغراب»

التكلفة: 2.8 مليون دولار

البطل: أحمد السقا

الأجر: 650 ألف دولار

أمير كرارة

الأجر: 620 ألف دولار أميركي

المسلسل: «الاختيار 2»

التكلفة: 3.5 مليون دولار

البطل: كريم عبدالعزيز

الأجر: 550 ألف دولار

أحمد مكي

الأجر: 550 ألف دولار

المسلسل:«ضد الكسر»

التكلفة: 2.3 مليون دولار

البطلة: نيللي كريم

الأجر: 550 ألف دولار

المسلسل: «لعبة نيوتن»

التكلفة: 3.8 مليون دولار

البطلة: منى زكي

الأجر: 530 ألف دولار

المسلسل: «نسل الأغراب»

التكلفة: 2.8 مليون دولار

البطلة: نجلاء بدر

الأجر: 350 ألف دولار

المسلسل: «موسى»

التكلفة: 3.2 مليون دولار

البطل: محمد رمضان

الأجر: 600 ألف دولار

المسلسل: «كوفيد- 25»

التكلفة: 3.3 مليون دولار

البطل: يوسف الشريف

الأجر: 450 ألف دولار

المسلسل: «بنت السلطان»

التكلفة: 2.6 مليون دولار

البطلة: روجينا

الأجر: 500 ألف دولار

المسلسل: «لحم غزال»

التكلفة: 2.6 مليون دولار

البطلة: غادة عبد الرازق

الأجر: 500 ألف دولار

المسلسل: «كل ما نفترق»

التكلفة: 2.1 مليون دولار

البطلة: ريهام حجاج

الأجر: 320 ألف دولار

المسلسل : «النمر»

التكلفة : 2.2 مليون دولار

البطل: محمد إمام

الأجر: 500 ألف دولار

المسلسل: «القاهرة كابول»

التكلفة: 3.9 مليون دولار

البطل: طارق لطفي

الأجر: 430 ألف دولار

المسلسل: «بين السما والأرض»

التكلفة: 1.9 مليون دولار

البطل: هاني سلامة

الأجر: 400 ألف دولار

المسلسل: «عالم موازي»

التكلفة: 1.8 مليون دولار

البطلة: دينا سمير غانم

الأجر: 450 ألف دولار

المسلسل: «قصر النيل»

التكلفة: 2.7 مليون دولار

البطلة: دينا الشربيني

الأجر: 400 ألف دولار

المسلسل: كله بالحب

التكلفة: 2.2 مليون دولار

البطلة: زينة

الأجر: 290 ألفاً

خارج القائمة

يعد الفنانان مصطفى شعبان وعمرو سعد خارج القائمة المحددة للسقف الإنتاجي بالسوق المصري، وتقاضى كل منهما ما يقرب من 2.2 مليون دولار أميركي عن دورهما في مسلسل «ملوك الجدعنة»، ومن إنتاج المنتج اللبناني صادق الصباح، وجاءت تكلفة المسلسل الإنتاجية 6 ملايين دولار.

سينرجي

تصدرت شركة «سينرجي» نصيب الأسد في إنتاج الأعمال الدرامية بـ 18 مسلسلاً، وبلغت تكلفة الموسم الرمضاني لهذا العام ما يقرب من 150 مليون دولار أميركي.