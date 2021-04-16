دراسة تزف بشرى بخصوص لقاح "سينوفاك" ضد كورونا

زفت دراسة جديدة أعدت في تشيلي بشرى سارة، اليوم الجمعة، بخصوص لقاح "سينوفاك" المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وأفادت الدراسة، التي أجريت على ملايين من سكان تشيلي، أن اللقاح فعال بنسبة تصل إلى 67% في الوقاية من الإصابة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس كورونا. كما أدى اللقاح إلى تجنب الوفيات بنسبة 80 بالمئة.تأتي هذه الدراسة بعد أن أعطي اللقاح على نطاق واسع للسكان.

وذكر التقرير أيضاً أن لقاح "سينوفاك" كان فعالاً بنسبة 85% في خفض عدد المرضى الذين يحتاجون للعلاج في المستشفيات، وبنسبة 89% في منع الأشخاص من دخول وحدات العناية المركزة.

وتتبعت الدراسة، التي أجرتها وزارة الصحة في تشيلي، 10,5 مليون شخص مسجلين في نظام التأمين الصحي العام للبلاد، وتضمنت أشخاصاً حصلوا على جرعة واحدة وجرعتين أو لم يحصلوا على أي جرعة على الإطلاق.

جاءت أرقام الفعالية بعد 14 يوماً من الحصول على الجرعة الثانية.

واستخدم هذا اللقاح، الذي طورته شركة صينية، في أكثر من 30 دولة، حتى الآن.