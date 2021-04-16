لاعب في الدوري الإيطالي يتعرض لسطو مسلح على منزله

تعرض كريس سمولينج مدافع نادي روما الإيطالي للسرقة تحت تهديد السلاح على يد لصوص اقتحموا منزله في روما في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

وأضاف المصدر أن زوجة سمولينج وابنه ووالدتها وأحد أفراد الأسرة الآخرين كانوا أيضاً في المنزل الواقع في جنوب المدينة.

واقتحم ثلاثة رجال المنزل حوالي الساعة الخامسة صباحاً وأجبروا سمولينج على فتح الخزانة وسرقوا ثلاث ساعات "رولكس" فاخرة ومجوهرات وحوالي 300 يورو (359.46 دولار) نقداً وفقاً لوكالة "أنسا" الإيطالية للأنباء وصحيفة "كورييري ديلو سبورت" الرياضية اليومية التي تصدر في العاصمة الإيطالية روما.

وغاب سمولينج، مدافع منتخب إنجلترا السابق البالغ عمره 31 عاماً، عن مباراة إياب دور الثمانية في الدوري الأوروبي أمام "أياكس أمستردام" يوم الخميس بسبب إصابة في الركبة.

وشاهد فريقه يتعادل 1-1 ليفوز 3-2 في مجموع المباراتين ويضرب موعداً في الدور قبل النهائي مع ناديه السابق مانشستر يونايتد.