تسرد بالتفاصيل كيف قتلت أولادها الثلاثة في جريمة مروعة

سردت امرأة أميركية من ولاية كاليفورنيا تفاصيل مروعة لكيفية وأسباب إقدامها على قتل أولادها الثلاثة الصغار في جريمة مروعة.

وفي مقابلة من السجن، اعترفت لاورا كاريلو أنها أغرقت أطفالها من أجل حمايتهم من إساءة والدهم في خضم معركة الحضانة.

واتهمت كاريلو، في مقابلة تلفزيونية أجرتها معها قناة «كي جي إي تي»، زوجها، إريك دنتون، بالاعتداء على الأطفال.

وأضافت أنها تأسف لقتلهم، لكنها شعرت أن هذا هو السبيل الوحيد للحفاظ على سلامتهم. وأكدت «لقد أغرقتهم... لم أرغب في تعرضهم لمزيد من الإيذاء... لقد وعدتهم عندما ولدوا أنني سأحميهم».

وأوضحت «عانقتهم وقبلتهم، وكنت أعتذر طوال الوقت... أحببت أطفالي».

وقالت «كنت أتمنى أن يكون أطفالي على قيد الحياة، نعم... أتمنى أنه لم يكن علي فعل ذلك، لكني أفضل عدم تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة بشكل منتظم لبقية حياتهم».

عثر على أطفال كاريلو متوفين يوم السبت في لوس أنجلوس. وقبض عليها على بعد 200 ميل شمالاً.

كان والد الأطفال قد زعم أن والدتهم متوهمة، وتشكل تهديداً على سلامتهم.