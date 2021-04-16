تفاصيل لأول مرة للفنانة المختطفة!

في جديد قضية الفنانة وعارضة الأزياء اليمنية، المختطفة منذ أسابيع على يد ميليشيا الحوثي، محامي الفنانة يكشف تفاصيل جديدة عن المختطفة.

أكد المحامي اليمني، خالد محمد الكمال في تصريحات إعلامية، أن موكلته الفنانة اليمنية انتصار الحمادي باتت على وشك الخضوع لتحقيق جنائي سيتم في محكمة غرب صنعاء، يوم الأحد المقبل.

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وكانت ميليشيا الحوثي اختطفت الحمادي، من وسط الشارع في صنعاء، واقتادتها إلى جهة مجهولة. وكشفت ناشطات وصديقات للفنانة على مواقع التواصل الاجتماعي، الأسبوع الماضي، أن مسلحين حوثيين هجموا على الشابة وخطفوها أثناء سيرها في شارع حدة -وسط العاصمة اليمنية.

وبحسب موقع "العربية نت"، فإنه تم اختطاف الحمادي إلى جانب زميلتين لها هما يسرا وابتسام ورابعة تدعى سارة ساري، لا تزال قيد الملاحقة من قبل الميليشيات. تجدر الإشارة إلى أن الحمادي من مواليد العام 2001 لأب يمني وأم إثيوبية، شاركت في التمثيل بمسلسلي "سد الغريب" و"غربة البن" كأصغر ممثلة فيهما.