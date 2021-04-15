فيديو.. انهيار مسؤولة دنماركية خلال مؤتمر صحفي

انهارت مديرة وكالة الأدوية الدنماركية، تانيا إريكسين، الأربعاء، وسقطت مغشيا عليها أثناء مؤتمر صحفي أعلنت فيه الدنمارك وقف استخدام لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا المستجد.

تداولت المواقع، عبر شبكة الإنترنت، مقطع فيديو الذي يظهر المسؤولة وهي تسقط أثناء وقوفها في الوقت الذي كان زميل لها يخاطب الحضور.

وارتطمت المسؤولة بقوة بالأرضية قبل أن يهرع عدد من الحضور لنجدتها.

وقالت تقارير إخبارية لاحقا إن إريكسين تعافت بعد أن نقلت إلى مستشفى.

كانت الدنمارك أعلنت أنها ستتوقف عن استخدام لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا المستجد بشكل تام، لتصبح أول دولة أوروبية تقرر ذلك على خلفية الاشتباه بوجود آثار جانبية للقاح، نادرة ولكنها خطيرة.