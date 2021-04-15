هل نحتاج لجرعة ثالثة وتطعيم سنوي لكورونا؟.. مدير "فايزر" يجيب

أدلى مدير مختبر "فايزر" الأميركي بمعلومات مهمة تتعلق بجرعة ثالثة وتطعيم سنوي من اللقاح الذي طورته الشركة بالتعاون مع شركة "بيونتك" ضد فيروس كورونا المستجد.

وقال ألبرت بورلا، خلال حلقة نقاش استضافتها قناة "سي أن بي سي" الأميركية، إن من المحتمل جدا إعطاء جرعة ثالثة معززة في فترة تتراوح بين ستة أشهر إلى 12 شهرًا من حصول الشخص على تطعيم كامل. وأضاف بورلا أنه يعتقد أن من الممكن أن يحتاج الناس للتحصين ضد فيروس كورونا سنويًا.

وأكد «هناك لقاحات تشبه شلل الأطفال تكفي منه جرعة واحدة... وهناك لقاحات مثل الإنفلونزا نحتاجها كل عام»، مضيفا «يبدو أن فيروس كورونا، المسبب لمرض كوفيد-19، يشبه فيروس الإنفلونزا أكثر من فيروس شلل الأطفال».

أظهر تحديث مؤخرًا، ناتج عن التجارب السريرية، أن لقاح «فايزر» كان فعالا بنسبة تجاوزت 90 في المائة في الوقاية من كوفيد-19 بعد ستة أشهر من الجرعة الثانية.

ومع ذلك، توجد حاجة إلى مزيد من البيانات لتحديد ما إذا كانت الحماية ستستمر لأكثر من ستة أشهر.

وأوضح بورلا، خلال المقطع الذي تم تسجيله في الأول من أبريل الجاري، «من المهم للغاية كبح مجموعة الأشخاص الذين يمكن أن يكونوا عرضة للإصابة بالفيروس».

في وقت سابق يوم الخميس، قال الدكتور ديفيد كيسلر، كبير المسؤولين العلميين في إدارة بايدن للاستجابة لمرض كوفيد، إن الأميركيين يجب أن يتوقعوا تلقي جرعات معززة، خاصة مع استمرار انتشار سلالات متحورة.

وقال، خلال شهادته أمام لجنة فرعية في مجلس النواب بشأن الاستجابة لفيروس كورونا، «ندرس متانة استجابة الأجسام المضادة''.

وأضاف»تبدو الاستجابة قوية ولكن هناك بعض التراجع في ذلك ولا شك أن المتغيرات تتحدى... فهي تجعل هذه اللقاحات تعمل بجهد أكبر. لذلك، أعتقد أنه لأغراض التخطيط، أعتقد أننا يجب أن نتوقع أنه قد يتعين علينا التعزيز«بجرعة ثالثة.

بدأت شركة»فايزر«وشريكتها الألمانية»بيونتك" في دراسة احتمال الحاجة إلى جرعة ثالثة من لقاحهما في أواخر فبراير الماضي.

تهدف الجرعة المعززة إلى الحماية من السلالات المتحورة، والتي قد تكون أفضل في تجنب الأجسام المضادة من اللقاح مقارنة بالسلالات السابقة للفيروس.

سيتم إعطاء حوالي 144 متطوعًا الجرعة الثالثة، معظمهم ممن شاركوا في اختبارات الولايات المتحدة للمرحلة المبكرة من اللقاح العام الماضي.