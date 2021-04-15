خوارزميات تويتر أكثر شفافية

سان فرانسيسكو (أ ف ب)

تُطور تويتر حالياً مجموعة تحديثات لجعل خوارزمياتها أكثر مراعاة للأخلاقيات ومنح المستخدمين تحكماً أكبر بحساباتهم، في محاولة للرد على الانتقادات بشأن مخاطر مرتبطة بهذه التكنولوجيا.

وقالت الشبكة إنها تسعى إلى تحسين خوارزميات «التلقين الآلي»، التي تتيح لأجهزة الكمبيوتر «التعلم» بالاعتماد على البيانات.

وبفضل أنظمة الذكاء الاصطناعي، تستنتج المنصة أن المستخدم يفضل على سبيل المثال فيديوهات الكلاب على تلك الخاصة بالقطط.

وأوضحت تويتر أن التطوير سيعطي تحكماً أكبر للمستخدمين في الطريقة التي يريدون أن يظهر بها تويتر لديهم.