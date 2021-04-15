يتزوج خطيبته 4 مرات خلال شهر لسبب غريب

يلجأ بعض الموظفين إلى حيل مختلفة للحصول على إجازات مدفوعة الأجر. وهو ما قام به موظف في تايوان.

ونقلت صحف ومواقع عالمية أن الموظف تزوج خطيبته 4 مرات خلال مدة لا تتجاوز 37 يوما للحصول على إجازات.

ينص القانون في تايوان على حصول الموظفين من النساء والرجال على إجازة زواج مدفوعة الأجر لا تتعدى 8 أيام. ولكن يبدو أن تلك الفترة لم تكن كافية بنظر هذا الموظف العامل في مصرف.

فقرر أن يطلق زوجته بعد انتهاء إجازته ليعاود الزواج بها مباشرة مرة أخرى قبل أن يطلقها مرة ثانية وثالثة ليرتبط بها في المرة الرابعة. وبالتالي حصل على 32 يوما إجازة زواج مدفوعة الثمن.

رفض المصرف منح الموظف، الذي لم تكشف هويته، الإجازة بعد أن طلق زوجته في المرة الأولى قبل أن يتزوجها في اليوم الثاني. إلا أن الرفض لم يثن من عزيمة العريس. فواصل تنفيذ خطته وقدم الإجازة ثلاثة مرات أخرى، ولجأ إلى مكتب العمل ليثبت حقه في تلك الإجازات.

وبعد دراسة القضية، حكم المكتب بأن الموظف لم يخالف القانون، وفرض غرامة على رب عمله، الذي قرر الاستئناف.

لكن مكتب العمل تمسك بحكمه الأول وقال إن تصرف الموظف "غير أخلاقي" ولكنه لم يخالف القوانين. وبالتالي، استحق تلك الإجازات.