«العناق الأول» يفوز بجائزة عالمية

فاز مصور دنماركي، اليوم الخميس، بجائزة «الصورة الصحفية العالمية» 2021، عن صورة لامرأة مسنّة تعانق ممرضة تلف نفسها بغطاء بلاستيكي واق من مرض كوفيد-19 في البرازيل.

وتجسّد صورة، التي التقطها المصور مادس نيسن، أول عناق بعد خمسة أشهر لامرأة عجوز في دار للمسنين في ساو باولو بالبرازيل في أغسطس 2020.

بعد عزلة طويلة بسبب جائحة كوفيد-19، عانقت المرأة المسنة ممرضة تلف نفسها بغطاء بلاستيكي واق من فيروس كورونا.

وقالت لجنة تحكيم المسابقة إن الصورة الفائزة تجسد تأثير الوباء في أنحاء العالم، كما لا تمثله صورة أخرى.

وتحمل الصورة الفائزة اسم «العناق الأول»، والتقطها نيسن لصالح صحيفة «بوليتيكن» الدنماركية اليومية في الخامس من أغسطس 2020، وتظهر فيها البرازيلية روزا لوزيا لوناردي، التي تبلغ من العمر 85 عاماً، تعانقها الممرضة أدريانا سيلفا دا كوستا سوزا، لأول مرة خلال خمسة أشهر، في دار لرعاية المسنين.

كانت الممرضة ترتدي رداء من البلاستيك، سمح لهما بالعناق من دون تلامس جسدي. وأثناء العناق، يتطاير الرداء لتبدو الممرضة وكأنها لها أجنحة.

وقال المصور نيسن إن رسالة الصورة هي «الحب والرحمة».

وقالت لجنة التحكيم إن الصورة مبدعة، وإنها تلخص ماهية الوباء.

تضم الجوائز ثمان فئات، وقد شارك في المسابقة 4315 مصوراً من 130 دولة.

وتحصل الجائزتان الرئيستان الأولى والثانية على خمسة آلاف يورو لكل واحدة.

وأقيمت حفلة توزيع الجوائز هذا العام عبر الإنترنت بسبب القيود المتصلة بجائحة كوفيد-19.