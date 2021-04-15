ماذا تفعل الدنمارك بجرعات لقاح أوقفت استخدامه؟

أعلنت الدنمارك، اليوم الخميس، أنها تبحث عن طريقة للتعامل مع ما تبقى لديها من لقاح "أسترازينيكا" للوقاية من مرض كوفيد-19.

واقترح مسؤول كبير في منظمة الصحة العالمية على الدنمارك منح هذه اللقاحات لدول أخرى.

باتت الدنمارك أول دولة توقف استخدام لقاح "أسترازينيكا" تماماً، وذلك بينما يحقق مسؤولون أوروبيون في تقارير عن جلطات دموية نادرة مقترنة بانخفاض عدد الصفائح الدموية لدى بعض الأشخاص الذين حصلوا على اللقاح في أوروبا وبريطانيا.

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وأثار القرار جدلاً في الدنمارك بشأن مصير اللقاحات.

وتجادل أحزاب المعارضة بأنه يتعين على السلطات إتاحة اللقاح وترك القرار للمواطنين في تلقيه. وطلبت الحكومة من السلطات الصحية دراسة هذا الخيار.

وقال معهد المصل الحكومي، إن الدنمارك لديها حالياً أكثر من 200 ألف جرعة ومن المنتظر أن تتلقى 3.5 مليون جرعة أخرى، وفق اتفاق مسبق.

وقالت وزارة الصحة الدنماركية، في بيان عبر البريد الإلكتروني "لم تقرر الحكومة حتى الآن ما ستفعله بلقاحات أسترازينيكا المشتراة".