سميرة أحمد.. امرأة من زمن الحب

محمد قناوي (القاهرة)

شهد رمضان 1998 العرض الأول مسلسل «امرأة من زمن الحب»، تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج إسماعيل عبد الحافظ، وهو مسلسل اجتماعي استطاع أن يجذب إليه العديد من الجمهور، وقامت ببطولته الفنانة الكبيرة سميرة أحمد والتي جسدت شخصية «وفية» العمة القادمة من الصعيد لتعيش مع ابناء شقيقها بعد سفره لتنصدم بأخلاق ومقابلة أبناء اخيها لها، وتتعرض للعديد من المواقف المعاكسة لها والمضطربة والانتقالية في حياة أبناء أخيها لكنها تحل الأمور بحكمة وعقلانية وتدور فكرة العمل حول عدد من القيم، التي باتت مفتقدة في حياتنا، منها احترام الكبير، المسئولية، الأخلاق، الوفاء بالعهد، لم شمل الأسرة وغيرها من القيم التي بات ينظر إليها الكثيرون، نظرة من السلبية وعدم المبالاة.صراع

شهد المسلسل العديد من المصادمات الفكرية بين العمة «سميرة أحمد» وأبناء شقيقها»ياسمين عبدالعزيز، محمد رياض، جيهان فاضل، كريم عبدالعزيز، إلا أنها تراعي الفترة العمرية التي يمرون بها، وتتعامل مع مشاكلهم بقدر من الحكمة والعقلانية، حتى تحصل في النهاية على ود وقرب الأبناء منها، وحبهم الشديد لها بعد صراع طويل معهم للوقوف بجانبهم.

وقدمت سميرة أحمد وشخصية»وفية»عملا متكاملا، حيث إنه لم يكتف المسلسل بعرض عدد من المشكلات الاجتماعية فقط، بل أيضًا قدم واقترح العديد من الحلول لها، كما حمل داخل حلقاته العديد من الرسائل الأخلاقية للآباء والأبناء على حد سواء.

تناول المسلسل العديد من المشكلات التي عانى منها الشعب المصري خلال تلك الفترة، منها مشكلة الإدمان وظاهرة «عبدة الشيطان»، التي تم عرضهما من خلال شخصية «هاني» الذي قام بدوره الفنان كريم عبدالعزيز، ومشكلة البطالة ولجوء الشباب للسفر بعد فشله لسنوات في إيجاد وظيفة مناسبة في بلده من خلال شخصية «أدهم» الشقيق الأكبر، الذي أدى دوره الفنان محمد رياض إلى جانب تناوله بعض القضايا السياسية المهمة.تغيرات

وشهد المسلسل العديد من التغييرات أثناء تصويره، حيث كان مرشحًا لدور شخصية «إلهامي» الفنان حسن يوسف، إلا أن الشخصية ذهبت بعد ذلك للفنان يوسف شعبان، كما كان المسلسل يحمل اسم «سيدة من الجنوب» كون شخصية «وفية» خلال الأحداث تنتمي إلى محافظة المنيا، ثم تأتي إلى القاهرة، وكانت الفنانة فاتن حمامة مرشحة لبطولة المسلسل، إلا أنها اعتذرت عنه فذهبت البطولة إلى الفنانة سميرة أحمد وتم تغيير اسم المسلسل إلى «امرأة من زمن الحب»

في بداية تصوير المسلسل كانت شخصية «إيمان» تؤديها الفنانة وفاء صادق، التي قامت بتصوير عدد من المشاهد، إلا أنه بعد ذلك تم استبعادها واختيار الفنانة جيهان فاضل لأداء الشخصية، واستطاع العمل أن يخرج وجوها جديدة لعدد من المشاركين فيه، أصبحوا الآن عددًا من نجوم الوسط الفني، منهم الفنانة عبلة كامل التي جسدت دور «لبيبة»، والتي حملت طابعا كوميديا خفيفا للتهدئة من سخونة الأحداث.