مريضان.. لا يسمح لهما بالصيام !

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

يختلف النظام الغذائي لمرضى الكبد والجهاز الهضمي خلال شهر رمضان، خاصة مع اختلاف توقيت الوجبات اليومية، ومع ذلك يبقى الأهم هو المتابعة مع الطبيب للتعرف على ما إذا كان مسموحاً لهم بالصيام من عدمه.

الدكتور محمد عز العرب أستاذ الكبد والجهاز الهضمي، قال: إن هناك فئتين لا يسمح لهما بالصيام من الأساس من مرضى الكبد، وهم أصحاب مرض الالتهاب الكبدي الحاد، ومن الصعب عليهم جداً الصوم بسبب حاجتهم المتتابعة لشرب المياه تحديداً.

وينطبق الأمر نفسه على من يعانون من ارتفاع إنزيمات الكبد، والأفضل لهذه الفئات عدم الصوم، والاستمرار بنظام غذاء ثابت محدد من الطبيب المعالج.

وأضاف عزب العرب أن مرضى الكبد العاديين يمكنهم الصيام طبياً وصحياً ولا يؤثر عليهم تماماً، لكن يتعلق ذلك أيضاً بالوجبة الغذائية التي يتناولونها، حيث يختلف هذا الأمر بشكل كبير بالنسبة لهم.

وأكد أستاذ الكبد والجهاز الهضمي أنه يجب عدم الإكثار من الوجبات الغذائية الجاهزة، واللجوء للغذاء الصحي والطبيعي خاصة في العصائر والفاكهة والتي يتزايد تناولها خلال فترة شهر رمضان.

وأشار إلى أن وجبة الإفطار يجب أن تنقسم إلى جزأين، الأول خاص بشرب المياه وتناول التمور ثم وجبة رئيسة مع صلاة العشاء تقريباً، أي بعد الإفطار بحوالي ساعة.

وبالنسبة لمرضى الكبد الصائمين، فيجب في وجبة السحور الإكثار من الجرجير والخيار والخضروات بشكل عام، إلى جانب الفول المدمس والعصائر الطازجة والتي تساعده بشكل كبير طوال النهار على عدم الحاجة للماء دون مشكلة صحية.