انفصال النجمين جنيفير لوبيز وأليكس رودريجيز

أعلنت المغنية والممثلة الأميركية جنيفر لوبيز وأليكس رودريجيز نجم البيسبول السابق في فريق «نيويورك يانكيز» انفصالهما، اليوم الخميس.

وقالت لوبيز (51 عاماً) ورودريجيز (45 عاماً) في بيان مشترك «أدركنا أننا أفضل كأصدقاء ونتطلع للبقاء على هذا النحو».

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وأضافا «سنواصل العمل معاً ودعم بعضنا بعضاً في أعمالنا ومشروعاتنا المشتركة».

كان كلاهما نفى في مارس الماضي أنباء بشأن انفصالهما وقالا إنهما «يعملان على تسوية بعض الأمور».

وذكر موقع (تي.إم.زي) الإلكتروني، الذي يغطي أخبار المشاهير، ومواقع ترفيهية عديدة نقلاً عن مصادر قريبة من الطرفين انفصال النجمين.