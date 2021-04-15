وفاة أكبر معمر يهودي في مصر عن 91 عاماً

القاهرة (الاتحاد)- عن عمر ناهز 91 عاماً، توفى ألبير آرييه أكبر معمر يهودي في القاهرة وأحد رموز الحركة الوطنية ضد الاستعمار الإنجليزي.

يعد آرييه واحداً من ثلاثة يهود بارزين من مصر انضموا للحركة الوطنية ضد الاستعمار الإنجليزى ورفضوا الهجرة لإسرائيل، واندمجوا مع عائلاتهم الجديدة فى المجتمع المصري، وهم المحامي شحاتة هارون (توفى 2001) والد رئيسة الطائفة اليهودية ماجدة هارون، والمحامي يوسف درويش (توفى 2006).

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وفي آخر تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قبل وفاته، استعاد آرييه ذكرياته في حارة اليهود أثناء وباء الكوليرا أكتوبر 1947.

وقبل انتشار فيروس كورونا المستجد، اعتاد آرييه على ممارسة طقوسه بالذهاب إلى مكتبه بعمارة مصطفى كامل التاريخية بوسط البلد.

ونعاه الشاعر والناقد الكبير شعبان يوسف، عبر حسابه الرسمي على فيسبوك قائلا «وداعا ألبير آرييه الرجل الذى كان يعتز بمصريته، وظل وفياً كل عمره لمبادئه النبيلة».