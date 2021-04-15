الأردن يسعى لدخول «غينيس» بـ«أطول علم في العالم»

علقت بلدية العاصمة الأردنية عمّان، اليوم الخميس، علماً أردنياً بطول 2132 متراً في أحد شوارع المدينة احتفالاً بالمئوية الأولى لتأسيس المملكة، وسعياً لدخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وعُلق العلم الأردني الطويل في شارع الستين بمنطقة عبدون الراقية في الجزء الغربي من عمّان، وهو بطول 2132 متراً وعرض ستة أمتار.

وقال نائب مدير المدينة للتنمية الاجتماعية في أمانة عمّان الكبرى حاتم الهملان «نسعى إلى دخول عالم غينيس بأطول علم أردني على مر التاريخ ليكون أطول علم في العالم».

وأشار إلى «رمزية سياسية» يرتديها العدد 2132، إذ يرمز الرقم 21 للعام 1921 تاريخ إعلان الأمير عبد الله الأول حينها «تأسيس إمارة شرق الأردن»، فيما «32 هو (الثاني من مارس ويرمز لتاريخ وصوله الى مدينة عمّان».

ويبدأ العلم في بداية شارع الستين بالمثلث الأحمر والنجمة السباعية في وسطه، مع تدرج الألوان من الأعلى إلى الأسفل أسود فأبيض فأخضر، على مدى الشارع.

وأشار الهملان الى أن أمانة عمّان صنعت العلم بالتعاون مع مؤسسات خاصة سعياً لدخول موسوعة غينيس، بالتزامن مع احتفال المملكة بمئوية الدولة وتزامناً مع يوم العلم في 16 أبريل.