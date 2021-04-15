كيف تصبح إعلامياً في رمضان؟

أعلن مركز الشارقة للتدريب الإعلامي، التابع لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، عن عقد سلسلة دورات متخصصة تفاعلية خلال شهر رمضان المبارك، يقدّمها نخبة من الخبراء والمتخصصين، سيزوّدون الجمهور المستهدف بالمعارف والمهارات اللازمة للتميّز في مجالات الإعلام والتنمية الذاتية والعلوم الإسلامية والتسويق الرقمي وغيرها.

وتترجم الدورات التي ينظمها المركز بشكل مجاني للجمهور، من الساعة 10 حتى 12 ليلاً، مسؤوليته الاجتماعية في ظلّ الإجراءات الاحترازية التي تتبعها دولة الإمارات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، إذ يمكن للمشاركين التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالمركز https://smtc.sba.net.ae/.

تنوّع ثريّ في الطرح وينظم المركز يومي 19-18 أبريل الجاري، ورشة «فنّ الظهور والإطلالة الإعلامية»، الهادفة إلى تعزيز مهارات المشاركين في مجال الظهور الإعلامي عبر مختلف وسائل الإعلام وكيفية التأثير من خلال العمل على تقديم محتويات جاذبة ومهنية والاهتمام بعرضها بأسلوب شيّق. ويعقد المركز يومي 22-21 أبريل، ورشة «ارتقي بجودة حياتك»، والتي تشمل تمارين خاصة بمجالات التنمية الذاتية والمهارات الحياتية، فيما ينظم جلسة «الأداء القرآني»، يومي 26-25 أبريل، لتعريف المشاركين بمهارات وأحكام ترتيل القرآن الكريم وتزويدهم بالتمارين والتطبيقات اللازمة. وسيكون الجمهور على موعد مع ورشة «صحافة الذكاء الإلكتروني» التي تقام يومي 29-28 أبريل، وتتناول تقنيات الصحافة الذكية، وصحافة الذكاء الاصطناعي، فيما ينظم المركز يومي 3-2 مايو المقبل ورشة «سوّق نفسك في التواصل الاجتماعي» التي تُعنى بطرح أهم المهارات المتعلقة بالتسويق الشخصي والأدوات المستخدمة في مجالات التواصل الاجتماعي وغيرها من المواضيع.

وحول هذه الدورات قال حسين شاهين، مدير مركز الشارقة للتدريب الإعلامي: «يحرص المركز على الالتزام بمسؤوليته الاجتماعية والمهنية وترجمة رؤية هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون في التواصل مع الجمهور بشكل فاعل، لذا ارتأينا توظيف تقنيات التواصل المرئي لتنظيم سلسلة الورش التدريبية هذا العام، لإثراء خبرات ومعارف الجمهور خلال شهر رمضان الكريم في مختلف الحقول».

وتابع مدير مركز الشارقة للتدريب الإعلامي: «تتناول الورش المتخصصة التي نطرحها هذا الشهر العديد من المجالات العلمية والإعلامية والإبداعية والتنموية وعلوم الدين الإسلامي، حيث نستضيف نخبة من المتخصصين، ليقدموا ما لديهم من خبرات للمشاركين، ونأمل في أن تحقق الورش غايتها في الارتقاء بمخزون الجمهور المعرفي والإبداعي».