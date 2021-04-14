هل تتناول الشاي الأخضر؟.. إليك فوائده الصحية العديدة

أثبتت الكثير من الدراسات العلمية أن للشاي الأخضر الكثير من الفوائد الصحية بالنسبة لمن يتناوله.

هناك ثلاثة أنواع رئيسة من الشاي تستخرج من نبات «كاميليا سينينسيس»: أخضر وأسود وأولونغ. ولوحظ أن للشاي الأخضر فوائد كثيرة وكبيرة على صحة الإنسان.

يعود ذلك إلى المركّبات العديدة التي يحتوي عليها الشاي الأخضر، بحسب ما نقله موقع «روسيا اليوم» عن بعض الدراسات.

وتقدم مراجعة الأدبيات المنشورة في مجلة الطب الصيني، نظرة عامة على هذه الفوائد الصحية.

ووفقا للمراجعة تُعزى تأثيرات الشاي الأخضر على الصحة بشكل أساسي إلى محتواه من مادة «البوليفينول»، وهي مركبات موجودة في النباتات، وأكثرها وفرة في الشاي الأخضر هما «الفلافونويد» و«الفلافونول».

وتُظهر الدراسات، التي أجريت على الحيوانات، أن «فلافونول الشاي الأخضر»، المعروف أيضا باسم «مضادات الأكسدة»، يوفر بعض الحماية ضد الأمراض التنكسية.

كما تشير الدراسات إلى أن «بوليفينول الشاي الأخضر» قد يقي من مرض «باركنسون» و«الزهايمر» وأمراض التنكس العصبي الأخرى.

وعلاوة على ذلك، رُبط استهلاك الشاي الأخضر بالوقاية من العديد من أنواع السرطان تشمل: الرئة، القولون، المريء، الفم، المعدة، الأمعاء الدقيقة، الكلى والبنكرياس.

كما ثبت أن الشاي الأخضر يعزز دفاعات الجسم ضد أمراض القلب، عن طريق خفض ضغط الدم المرتفع.

وتشير بعض الدراسات، التي أجريت على الحيوانات أيضا، إلى أن الشاي الأخضر قد يحمي من الإصابة بأمراض القلب التاجية عن طريق خفض مستويات السكر في الدم ووزن الجسم.