الصيام يقي من الأمراض

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

إلى جانب فوائد شهر رمضان الروحية والنفسية، فإن له آثاراً إيجابية على صحة الصائم، حيث تقول اختصاصية التغذية في مدينة الشيخ شخبوط منى الشنقيطي: إن العديد من الدراسات أثبتت القيمة العالية للصيام وآثاره الإيجابية على جسم الإنسان، الذي يمر بالعديد من التغيرات خلال هذا الشهر المبارك. وأشارت الشنقيطي إلى أن الصيام يعمل على خفض الكوليسترول الضار في الدم، ويقلل نسبة السكر في الدم، موضحة أن الصيام يعد فرصة لفقدان الوزن أيضاً، مما يحد من النوبات القلبية والسكتات الدماغية. كما أكدت أن رمضان يعد فرصة لتنظيف الجسم من السموم، ويمنحه فرصة للاستراحة، والتحكم في الشهية، حيث تؤكد الدراسات أن الصوم له نتائج إيجابية كبيرة أكثر من أي حميات غدائية، كما يحسن نسبة السكري في الدم، ويعزز الصحة النفسية. وأضافت: أن الصيام يخفض مقاومة الإنسلين، ويرفع مستوى الكوليسترول من النوع الجيد ويخفض الكوليسترول الضار في الجسم، وكذلك الدهون الثلاثية، يقلل من الإجهاد التأكسدي في خلايانا، ويقلل من الحالة الإلتهابية في الجسم، موضحة أن هذه العوامل مجتمعة تقي من العديد من الأمراض، مثل أمراض القلب السكري والسرطان وغيرها، مؤكدة أن فوائد الصيام تستمر بعد رمضان عدة أشهر.

لتحقيق الاستفادة من إيجابيات الصيام شددت الشنقيطي على أهمية تناول كميات الطعام باعتدال والابتعاد عن السكريات والمقالي وتقليل الملح في الطعام، ودعت إلى ضرورة مراجعة الطبيب في حال كان الصائم يعاني من بعض الأمراض المزمنة.