«علي الزيبق».. سيرة تؤكد قدرات فاروق الفيشاوي

محمد قناوي (القاهرة)

اعتادت الدراما التليفزيونية تناول السير الشعبية المتعلقة بالتراث المصري، والتي جسدت بطولات أصحابها تاريخاً لن يسقط من ذاكرة الزمن، ومنها سيرة ذلك البطل الذي فقد أباه طفلاً وتغرّبت أسرته، فيشتد عود ذلك الشاب ويقود فريقاً من أصحابه ليبحث عن نصرة الحق.

ومن أبرز السير الشعبية المصرية سيرة «علي الزيبق» والذي تم تقديمه في مسلسل يحمل الاسم نفسه، تم إنتاجه وعرضه عام 1985 وكتب السيناريو والحوار يسري الجندي وتأليف الأغاني عبد الرحمن الأبنودي والموسيقى التصويرية والألحان إبراهيم رجب وإخراج إبراهيم الشقنقيري، وبطولة فاروق الفيشاوي، وهدى سلطان، وأبو بكر عزت، وغيرهم. وحقق العمل عند عرضه نجاحاً كبيراً على كل الشاشات التليفزيونية العربية. ووثق العمل الدرامي أحوال مصر في إحدي الفترات القديمة، وما شهدته من متغيرات. ومغزى السيرة عبر مساحة تداولها في الوجدان الشعبي هو البطولة ضد الأخطاء التي كانت سائدة زمن هذه الحادثة التاريخية. وتتصاعد أحداث المسلسل دراميا بعد عودة علي الزيبق، وهو في عنفوان الشباب من الفيوم إلى القاهرة.

وتتوصل الأحداث ليثبت فاروق الفيشاوي قدرته على أداء الأدوار الصعبة، وأن يمكنه تقمص الشخصيات على تنوعها، وأنه ليس فقط الشاب خفيف الظل، الذي يبحث عن الثراء السريع كما ظهر في الأفلام والمسلسلات.