«الاختيار 2».. أحمد مكي يحافظ على «شعرة معاوية» بين الكوميديا والتراجيديا

احتفىى جمهور بالفنان أحمد مكي الذي لفت الأنظار له، في الحلقة الأولى من مسلسل الاختيار 2، والتي استطاع فيها أن يخرج عن المألوف من خلال الدور، حيث اعتاده الجمهور في الأعمال الكوميدية، ولكنه نجح باقتدار في المحافظة على شعرة معاوية التي تفصل بين تقديمه شخصية ضابط يواجه الإرهاب يتمتع بالصرامة والشدة وبين الكوميديان الموجود بداخل مكي نفسه، فأضاف لمسة كوميدية وخفة ظل على شخصية الضابط «يوسف رفاعي».

ونجح مكي في تقديم «التراجيديا» و«الأكشن» مع خفة الظل و«الأفيهات» الموظفة في الحدث وتناسب طبيعة الشخصية.

وتفاعل العديد من رواد «السوشيال ميديا»، مع شخصية ضابط الأمن المركزي يوسف رفاعي التي قدمها مكي، وعلقوا على الأداء، بتغريداتهم على «تويتر»، فتصدر اسمه قائمة «التريند».وتنوعت ردود الأفعال بين النشطاء على «السوشيال ميديا»، على أداء الفنان أحمد مكي، منذ الحلقة الأولى لمسلسل الاختيار 2، ومن أبرزها ما يلي: أحمد مكي مكانه هوليوود بصراحه.

وقال آخر: «أحمد مكي معندوش موهبة.. أحمد مكي هو الموهبة».. وأضاف ثالث: «شابوه أحمد مكي في # الاختيار 2 سويركي سويركي وظابط، اللكنه البدوي كأنه سيناوي أصيل.. تعالي نجهويك» وصف متابع أداء كريم ومكي قائلاً «تحس إن أحمد مكي وكريم عبد العزيز مولودين ظباط». بدأت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل الاختيار 2، باستعراض حادث استهداف أتوبيس سياحي بمنطقة الأزهر في القاهرة عام 2009، وهو الحدث الذي يتذكره ضابط الأمن الوطني زكريا يونس - كريم عبد العزيز- ، ثم تنتقل الأحداث إلى عام 2013 تزامناً مع اعتصام «الإخوان» الإرهابية بميدان رابعة العدوية. ويرصد الضابط يوسف رفاعي - أحمد مكي- خلية إرهابية في سيناء تخزن السلاح والذخائر بإحدى الشقق، وتسعى لتنفيذ عملية إرهابية. وتلقي الشرطة القبض على مهندس الإلكترونيات الإرهابي والمعروف بمعتصم - محمد فراج- ومعه دوائر إلكترونية لتركيبها في العبوات الناسفة.



