رامز جلال.. الجدل مستمر في رمضان

حالة من الجدل هيمنت على مواقع التواصل الاجتماعي عقب عرض أولى حلقات برنامج المقالب «رامز طار عقله»، والتي استضاف في رامز جلال المطرب المصري أحمد سعد.

وتدور أحداث المقلب حول استضافة شخصية شهيرة من مجال الفن والرياضة، لتصوير حملة دعائية لإحدى مدن الترفية الخاصة بمدينة الرياض، وينقسم البرنامج إلى 3 فقرات، الفقرة الأولى يقدمها الفنان السعودي حسن عسيري وتتمحور مهمته في تعريف الضيف بمعالم المدينة الترفيهية.

والفقرة الثانية تقدمها الإعلامية السعودية سارة مراد، وتحاور فيها الضيف في أعماله الفنية أو الرياضية، ثم الفقرة الأخيرة في صعود الضيف مع رامز جلال الذي يتنكر في زي هندي ويجلس بجواره في إحدى المركبات الطائرة والتي تتعرض لعطل مفاجئ.

وتبدأ مرحلة اللعب بأعصاب الضيف من خلال رش العطر كريه الرائحة أو استخدام طفاية الحريق ورش محتوياتها على الضحية، ثم اللحظة الحاسمة بقفز الضيف في بركة السباحة وبعدها رامز جلال ويساعده على الخروج، ليكشف عن نفسه ويكتشف الضيف أنه ضحية الموسم العاشر من برنامج المقالب الشهير في الوطن العربي.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي العديد من التغريدات التي توضح فبركة المقلب، وأن الضحية على علم مسبق بكل خطوة نظراً لخطورة المقلب والقفز من ارتفاع عالٍ يتجاوز الـ 20 متراً، بالإضافة إلى اعتماد رامز جلال على تكرار نفس فكرة برنامجه السابق «رامز واكل الجو»، والذي عرض عام 2015، عند استضافته الضحية في طائرة والتنكر في إحدى الشخصيات ورش عطر ذي رائحة كريهة، واللعب على أعصاب الضحية بحركات استفزازية، ويستضيف البرنامج هذا الموسم عدداً من نجوم الفن والرياضة منهم سمية الخشاب، ودينا الشربيني، وأحمد سعد، ومعتصم النهار، ونسرين طافش، ومحمد هنيدي، وأحمد مالك، وحمو بيكا وغيرهم.

واشتهر رامز جلال بتقديم برامج المقالب في رمضان منذ عام 2011، حيث قدم 9 نسخ سابقة من برامج المقالب حملت اسمه وهي:«رامز قلب الأسد»، و«رامز ثعلب الصحراء»، و«رامز عنخ آمون»، و«رامز قرش البحر»، و«رامز واكل الجو»، و«رامز بيلعب بالنار»، و«رامز تحت الأرض»، و«رامز تحت الصفر»، و«رامز مجنون رسمي».

ويتحدث الناقد الفني حسين الجندي لـ«الاتحاد»، أنه بالرغم من الانتقادات التي يتعرض لها رامز جلال على منصات التواصل الاجتماعي، لا تعكس الصورة الحقيقة في عزوف المشاهدين لبرنامجه، يكفي أن الإعلان التشويقي لبرنامجه هذا الموسم حقق ما يزيد على 40 مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة منذ طرحه، وهذا يفسر نسب ارتفاع المشاهدة وترجع لعده أسباب، أهمها طريقة تقديم رامز جلال لضيفه بشكل كوميدي وساخر، وانتظار الجمهور معرفة رد الفعل الضيف بعد اكتشافه المقلب، والتي تصبح مادة متداولة على منصات التواصل الاجتماعي، وحول علم الضيف بأحداث المقلب أوضح الجندي أن الكثير من الضيوف أعلنوا في أحاديث سابقة عن علمهم باستضافة رامز جلال لهم ولكن لا يعلمون طبيعة المقلب أو الفخ المنصوب لهم.



