«نسل الأغراب».. تامر حسني يتألق بأغنية صعيدية

احتلت أغنية تامر حسني لمقدمة ونهاية مسلسل "نسل الأغراب" صدارة موقع التدوينات "تويتر" فور طرحها مساء أمس مع عرض الحلقة الأولى للمسلسل الذي يشارك في بطولته أحمد السقا وأمير كرارة ومي عمر.

وغرد الكثير من رواد موقع التدوينات الشهير، حول التتر من خلال هاشتاج حمل عنوان "تامر حسني.. تتر الموسم"، وأعربوا عن إعجابهم بهذا التتر، وأكدوا أن الأغنية "عدت العظمة"وقال مخرج المسلسل محمد سامي، على صفحته الشخصية على موقع التواصل "فيس بوك" : شكراً النجم الكبير الجدع الفنان تامر حسني علي عظمة التتر والإحساس اللي فيه والفخامة، بجد إضافة كبيرة أوي للمسلسل".

ويقول مطلع الأغنية التي جاءت معبرة عن أحداث المسلسل: من صلب بعض على الورق، وفروعنا من طريقين، والود في قلوبنا انحرق، عدى السلف والدين، صدق اللي قال إن الزمن لو تأمنه ينهيك، نسلك يا آدم من زمن، فيه الخسيس والزين، دبحوا الأصول لجل الوصول، دول كدابين زفة، كتر السواد وعمى العباد، خلى القلوب جافة، عجبي على اللي عماه غروره، عايش سنينه خراب، أغراب ومن نبت التراب، ما نزلوش كفة. واللافت أن محمد سامي استعان بالمطرب تامر حسني الذي تربطه به صداقة قوية، حيث قام باخراج العديد من الأغنيات والأفلام، ومنها "تصبح على خير" وأهواك" و"عمر وسلمى" بأجزائه الثلاثة، ومسلسل "آدم".