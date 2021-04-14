ضبط سيدة «الوظائف الحكومية» في مصر!

تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية من ضبط سيدة نصبت على مواطنين مصريين، أوهمتهم بقدرتها على تعيينهم في وظائف حكومية، وتحصلت منهم على مبالغ مالية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام إحدى السيدات، لها معلومات جنائية ومقيمة بدائرة مركز شرطة سوهاج، بانتحال صفة موظفة بإحدى الهيئات الحكومية.

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وأضافت: «وتبين قيام ( أحد الأشخاص، له معلومات جنائية ، مقيم بسوهاج) بممارسة نشاط إجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين، تمثل في إيهامهم بقوة علاقاته ببعض المسؤولين، وقدرته على تعيينهم بوظائف في الجهات الحكومية المختلفة بالبلاد خلافاً للحقيقة، وتمكن من خلال ذلك الاستيلاء على مبلغ مالي من الشاكية زاعماً مقدرته علي تعيينهم، إلا أنه لم يفِ بما وعد به ورفض رد المبلغ المالي المستولى عليه»، بحسب صحيفة «صدى البلد» المصرية.

وأضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً في الحصول على فرص العمل أو استرداد أموالهم. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً في الحصول على فرص العمل أو استرداد أموالهم.