حسين الجسمي يقدم 3 أعمال رمضانية

أطّل الفنان الإماراتي حسين الجسمي، مع بداية شهر رمضان المبارك 2021، عبر ثلاث أعمال غنائية اجتماعية مؤثرة في كلماتها وألحانها وتصويرها بطريقة الفيديو كليب، والذي تعاون بها عبر ثلاث جهات إماراتية وعربية، شكلت معايدة رمضانية للجمهور العربي بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك.

«هل هلالك.. أبوظبي دارك» ومن كلمات الشاعر حمد بن غليطة، وألحان وتوزيع زيد عادل، يطل حسين الجسمي يومياً عبر قنوات أبوظبي للإعلام بأغنية رمضانية حملت عنوان «هل هلالك.. أبوظبي دارك» من إخراج Christelle Hawi، وجرافكس كاشف خان، وإشراف عام المخرج جمعة السهلي، والتي عرض فيها الفيديو الكليب من خلال القناة الرسمية الخاصة بالفنان حسين الجسمي في youtube. «

اقرأ أيضا.. حسين الجسمي في حفل استثنائي بمهرجان دبي للتسوق

رمضان في مصر حاجة تانية» تحت عنوان «رمضان في مصر حاجة تانية» يجدد الجسمي تعاونه مع شركة أورنچ مصر، من كلمات أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبدالواحد وتوزيع ومكس وديجيتال ماستر مع علي فتح الله، والتي طرحت عبر القناة الرسمية الخاصة بالفنان حسين الجسمي في youtube.

«سر السعادة» وتحمل الأغنية الثانية التي تعاون بها الجسمي مع «ماونتن فيو» عنوان «سر السعادة»، حيث تحمل رسالة اجتماعية عائلية في كلماتها التي حملت توقيع الشاعر نصر الدين ناجي، وألحان الملحن أحمد فرحات، توزيع ومكساچ وماستر للموزع الموسيقي «توما»، وقد طرح الفيديو كليب الذي صوّر عبر القناة الرسمية الخاصة بالفنان حسين الجسمي في youtube، من إخراج عمر هلال.