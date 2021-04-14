خبراء: نوع اللقاح قد يتسبب في آثار جانبية

ذكر خبراء ألمان أن الآثار الجانبية الخطيرة النادرة بعد الحصول على تطعيم من لقاح «آسترازينيكا» أو «جونسون آند جونسون» قد تكون مرتبطة بالنوع الخاص لهذه اللقاحات.

وقال يوهانس أولدنبورج من المستشفى الجامعي في بون، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): «حقيقة أن كلا اللقاحين يعتمدان على نفس المبدأ ويسببان نفس المشاكل، تشير في رأيي إلى أن الناقل نفسه هو السبب»، موضحاً أن ذلك لا يخرج حتى الآن عن نطاق التخمين.

وأجلت شركة الأدوية الأميركية «جونسون آند جونسون» طرح لقاحها في السوق الأوروبية أمس الثلاثاء، بسبب تقارير عن ما يسمى بجلطات الوريد الجيبي بعد التطعيم. وكانت السلطات في الولايات المتحدة قد أوصت سابقاً بتعليق مؤقت للقاحات الشركة بعد تسجيل ست حالات من تجلط الأوردة الدماغية في البلاد.

وكانت ألمانيا أوقفت مؤقتاً، في مارس الماضي، التطعيم بلقاح شركة «آسترازينيكا» البريطانية-السويدية، وهي خطوة اتخذتها دول أوروبية أخرى أيضاً على نحو مؤقت، وذلك على خلفية تزايد ملحوظ لحالات التجلط المرتبطة بنقص الصفائح الدموية بعد التطعيم بهذا اللقاح. ويوصى حالياً باستخدام «آسترازينيكا» فقط مع من تزيد أعمارهم على 60 عاماً في ألمانيا.