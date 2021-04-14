ما سبب الشعور بالجوع طوال الوقت؟

وجد باحثون أن من يعانون من انخفاض كبير في مستوى السكر في الدم، بعد ساعات من تناول الطعام، ينتهي بهم الأمر بالشعور بالجوع واستهلاك مئات السعرات الحرارية خلال اليوم أكثر من غيرهم.

ووجدت الدراسة المنشورة في مجلة Nature Metabolism، من قبل PREDICT (أكبر برنامج بحث غذائي مستمر في العالم يبحث في الاستجابات للطعام في أماكن الحياة الواقعية)، بمشاركة فريق البحث من كينغز كولدج لندن وشركة العلوم الصحية ZOE، سبب معاناة بعض الأشخاص لفقدان الوزن، حتى في الأنظمة الغذائية التي يتم التحكم في السعرات الحرارية فيها، وتسليط الضوء على أهمية فهم الشخصية التمثيل الغذائي عندما يتعلق الأمر بالنظام الغذائي والصحة.

وجمع فريق البحث بيانات مفصلة حول استجابات نسبة السكر في الدم وغيرها من المؤشرات الصحية من 1070 شخصاً بعد تناول وجبات إفطار معيارية ووجبات مختارة بحرية على مدار أسبوعين، ما أضاف ما يصل إلى أكثر من 8000 وجبة إفطار و70000 وجبة إجمالاً. استندت وجبات الإفطار القياسية إلى فطائر المافن التي تحتوي على نفس الكمية من السعرات الحرارية ولكن تختلف في تكوينها من حيث الكربوهيدرات والبروتين والدهون والألياف. وأجرى المشاركون أيضا اختبار استجابة سكر الدم أثناء الصيام (اختبار تحمل الجلوكوز الفموي)، لقياس مدى جودة معالجة الجسم للسكر.

وارتدى المشاركون أجهزة مراقبة مستمرة للجلوكوز (CGMs) لقياس مستويات السكر في الدم طوال مدة الدراسة، بالإضافة إلى جهاز يمكن ارتداؤه لمراقبة النشاط والنوم.

كما سجلوا مستويات من الجوع واليقظة باستخدام تطبيق على الهاتف، إلى جانب متى وما أكلوا بالضبط على مدار اليوم.

وبعد تحليل البيانات، لاحظ فريق البحث أن بعض الأشخاص عانوا من "انخفاضات كبيرة في السكر" بعد 2-4 ساعات من هذه الذروة الأولية، حيث انخفضت مستويات السكر في الدم بسرعة إلى ما دون خط الأساس قبل العودة مرة أخرى.

وكان لدى المجموعة التي تشهد أكبر انخفاض في مستوى السكر في الدم بعد فترة وجيزة من تناول الطعام، زيادة في الجوع بنسبة 9%، وكانوا ينتظرون أقل من نصف ساعة، في المتوسط، قبل الوجبة التالية من المجموعة الأقل انخفاضاً في مستوى السكر في الدم، على الرغم من أنهم تناولوا نفس الوجبات بالضبط.

كما تناولت المجموعة التي تشهد أكبر انخفاض في مستوى السكر في الدم 75 سعرة حرارية إضافية في 3-4 ساعات بعد الإفطار ونحو 312 سعرة حرارية على مدار اليوم كله أكثر من المجموعة الأقل انخفاضاً في مستوى السكر في الدم. ويمكن أن يتحول هذا النوع من النمط إلى 20 رطلاً من زيادة الوزن على مدار عام.

وقالت الدكتورة سارة بيري من كينغز كوليدج لندن: "منذ فترة طويلة يشتبه في أن مستويات السكر في الدم تلعب دورا مهما في السيطرة على الجوع، لكن نتائج الدراسات السابقة لم تكن حاسمة. لقد أظهرنا الآن أن انخفاض السكر هو مؤشر أفضل للتنبؤ بالجوع وتناول السعرات الحرارية اللاحق عن الاستجابة الأولية لسكر الدم بعد تناول الطعام، ما يغير طريقة تفكيرنا في العلاقة بين مستويات السكر في الدم والطعام الذي نتناوله".

وأشارت البروفيسورة آنا فالديز من كلية الطب بجامعة نوتنغهام، التي قادت فريق الدراسة: "اكتشافنا أن حجم السكر الذي ينخفض ​​بعد تناول الطعام له تأثير كبير على الجوع والشهية ولديه إمكانات كبيرة لمساعدة الناس على الفهم والتحكم في وزنهم وصحتهم على المدى الطويل".

وكشفت مقارنة ما يحدث عندما يتناول المشاركون نفس وجبات الاختبار عن وجود اختلافات كبيرة في استجابات سكر الدم بين الأشخاص. لم يجد الباحثون أيضاً أي ارتباط بين العمر أو وزن الجسم أو مؤشر كتلة الجسم وكونك تشهد انخفاضا في مستوى السكر في الدم كبيراً أو صغيراً، على الرغم من أن الذكور لديهم انخفاضات أكبر قليلاً من الإناث في المتوسط".

ويمكن أن يساعد اختيار الأطعمة التي تعمل مع بيولوجيتك الفريدة على الشعور بالشبع لفترة أطول وتناول كميات أقل بشكل عام.

واستنتج تيم سبيكتور، أستاذ علم الأوبئة الجينية في كينغز كولدج لندن، والمؤسس العلمي المشارك لـ ZOE، أن "الغذاء معقد والبشر معقدون، لكن بحثنا بدأ أخيراً في فتح الصندوق الأسود بين النظام الغذائي والصحة".