ملوك الجدعنة .. قصة المشاهد الأخيرة ليوسف شعبان

محمد قناوي ( القاهرة ) حصد مسلسل «ملوك الجدعنة»، الذي شارك في بطولته الفنان الراحل يوسف شعبان، نسبة مشاهدة عالية وتفاعل الجمهور في مصر.

وحرص الجمهور على مشاهدة الحلقة الأولى التي يظهر فيها «شعبان»، الذي رحل في فبراير الماضي عن عمر يبلغ 89 عاماً قبل استكمال تصويره مشاهده. وأصيب الفنان الراحل بفيروس كورونا خلال تصوير المسلسل في بيروت، ودخل المستشفى بالقاهرة بعد عودته قبل وفاته.

وبعد رحيل شعبان أصبحت مهمة أسرة المسلسل شاقة، وكان مطلوباً منه إكمال تصوير المسلسل بدون أحد أهم عناصر المسلسل، ليلحق بالعرض الرمضاني. المفارقة أن الفنان يوسف شعبان في بداية تصوير المسلسل، والذي كان يعتبر بمثابة عودة له للدراما التليفزيونية بعد غياب 6 سنوات منذ أن قام ببطولة مسلسل «أوراق التوت» عام 2015، طلب من الشركة المنتجة ومن المخرج أحمد خالد موسى في بداية التصوير، أن يعمل على تصوير جميع المشاهد المهمة أولاً، وهو ما تمت الموافقة عليه، وكأنه يشعر أن القدر لن يمهله لاستكمال تصوير دوره كاملاً، وفضل أن يكون تصوير المشاهد المؤثرة في الأحداث أولاً.

ويقول المخرج أحمد خالد موسى: المشاهد التي لم يصورها الفنان الكبير يوسف شعبان هي مشاهد بسيطة جداً كان يمكن الاستغناء عنها، فطلبه بتصوير المشاهد المهمة هو الذي أنقذنا بالفعل، وحزين على رحيله فقدان قامة كبيرة مثله. والغريب أنه رغم تصريحات الشركة المنتجة وصناع المسلسل بعد وفاة يوسف شعبان في فبراير الماضي أنه لم يتم حذف مشاهده وأنه انتهى بما يقارب من 90% من المشاهد الخاصة به في العمل، وأن العمل سيكون إهداء إلى روحه وسيتم كتابة الإهداء على التترات، ولكن الجمهور فوجئ عند عرض الحلقة الأولى من المسلسل أن اسم يوسف شعبان مكتوب مرة واحدة فقط في تتر المقدمة، بينما تمت إعادة تكرار عدة أسامٍ أكثر من مرة، منهم المخرج والمنتج والمؤلف الموسيقي ياسر عبد الرحمن واضع الموسيقى التصويرية للعمل، بالإضافة إلى اسم مصطفى شعبان وعمرو سعد الذي تكرر حوالي 4 مرات في تتر المقدمة، دون ذكر أي إهداء للراحل يوسف شعبان والذي ظهر في الحلقة الأولى في مشهد واحد فقط.