نصائح لتجنب الصداع والإرهاق في نهار رمضان

من العوامل الأساسية التى تسبب حدوث الصداع فى رمضان، لاسيما فى الأيام الأولى من هذا الشهر الكريم، تغيير نمط الحياة، وذلك من خلال السهر في ليل رمضان وعدم النوم بشكل كاف، لكن لايقل أهمية عن ذلك بحسب دكتور أحمد علاء الدين البغدادي الباحث بشعبة الصناعات الغذائية والتغذية بالمركز القومى للبحوث بمصر.

ومن أكثر العوامل تأثيرا على حيوية المرء وتركيزه نوعية وكم الطعام بالإضافة إلى مواعيد تناوله، وفي رمضان تتغير مواعيد تناول وجباتنا الأساسية، وتنقص كمية الجلوكوز في الدم، الذى يحتاجه الجسم لامداده بالطاقة اللازمة، إلى جانب عدم تناول الكافيين الموجود في القهوة والشاي وذلك بالنسبة للأشخاص الذين يتناولون مثل هذه المشروبات بكثرة في الأيام العادية، ماقد يتسبب فى الإصابة بالصداع والارهاق، لاسيما في ظل نقص كمية الماء و السوائل داخل الجسم، ويزيد تأثير ذلك فى الأيام الحارة.

وللتغلب على ذلك خلال نهار رمضان على وجه الخصوص خلال الأيام الأولى، والتمتع بالصحة والحيوية، يضيف دكتور أحمد علاء موضحا: يجب الاهتمام باتباع نظام غذائي صحي، بداية من الحرص على تناول وجبة السحور وتأخيرها قدر الإمكان، وأن يكون الطعام متوازنا من البروتينات والكربوهيدرات والألياف، وتجنب الأغذية المصنعة والوجبات السريعة ، والاهتمام بالخضراوات والفواكه الطازجة مثل أطباق سلطة الخضروات والفواكه، أيضا يجب تناول كميات مناسبة من الماء لتعويض النقص الذى يحدث أثناء النهار مما قد يسبب كثيرا من الصداع والارهاق الجسدى.



ويلفت كما أنه من المهم عدم الإفراط في تناول المشروبات المنبهة والتى تحتوى على الكافيين بكثرة وليكن كوبا او فنجانا واحدا فقط، أيضا عدم تناول المشروبات الغازية لما قد تسبب المزيد من الصداع خلال نهار رمضان، بالإضافة إلى أضرارها الصحية الأخرى. علاوة على أنه يجب الاهتمام بالأغذية التى تحتوى على فيتامين ب 12 ، نظرا لأهمية هذا الفيتامين فى الحفاظ على وظائف المخ الطبيعية، ومن ثم تقليل تعرض الإنسان للمتاعب.

ومن أهم الأطعمة التى تحتوى على فيتامين ب 12، اللحوم الحمراء، الكبدة البلدى، المحار، الاسماك مثل السلمون والسردين والتونة، أيضا تعتبر منتجات الألبان مصدراً غنياً بهذا الفيتامين مثل الحليب والزبادى والجبن، أيضا البيض من الأغذية الغنية بالفيتامينات ومن ضمنها فيتامين ب 12. والشيء بالشيء يذكر أنه يوجد نوع اخر من الصداع يحدث بعد الافطار بسبب العادات الغذائية السيئة المتبعة مثل تناول الطعام بشراهة، أو تناول الطعام بطريقة سريعة دفعة واحدة، فيجب تجنب مثل هذه العادات السيئة.