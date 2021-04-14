مسلسل موسى يتصدر تريند تويتر

لقى مسلسل موسى، للنجم محمد رمضان مع عرض الحلقة الأولى من المسلسل فى سباق دراما رمضان، ردود فعل إيجابية، والمزيد من التشويق والإثارة التى تجذب المتابعين لمتابعة أحداث المسلسل، وانتشرت صور محمد رمضان خلال المسلسل وهو يحمل التماسيح، حيث يقوم بدور شاب يعمل في مجال صيد التماسيح ثم يتوجه للعمل في الحدادة.

وتصدر هاشتاج "موسى" ترند "تويتر" في مصر بعد عرض الحلقة الأولى من المسلسل، وصحبها صور محمد رمضان وهو يحمل التماسيح، وعبر مغرد عن إعجابه بأعمال رمضان قائلا: "موسى الحلقة الأولى محمد رمضان هيكسر الدنيا بالمسلسل ده"، ومغرد ثان: "كالعادة جارى اكتساح الجميع نمبر وان في ملحمة موسى".

وشهدت الحلقة الأولى من مسلسل محمد رمضان "موسى" أحداثا مثيرة، حيث كشفت المشاهد الأولى عن كفاح موسى "محمد رمضان" وقيامه بالعمل فى صيد التماسيح ثم قيامه بالعمل فى مجال الحدادة.

وكشف الحلقة عن علاقة حب تجمع موسى ونجاة ابنة العمدة "تارا عماد"، ويبدو أنه سيكون هناك صراع كبير على قلب نجاة بين موسى وابن أحد تجار الآثار.

واستطاع المخرج محمد سلامة ضبط إيقاع الحلقة وتقديم حلقة أولى متماسكة تمهد لكثير من الأحداث القوية ضمن الحلقات المقبلة، حيث شهدت الحلقة ظهورا مميزا لـ هبة مجدي والتي تقدم شخصية شفيقة شقيقة موسى "محمد رمضان"، وحنفية "عارفة عبد الرسول" والدة محمد رمضان فى المسلسل.