سكان «سانت فنسنت» بلا مياه ولا كهرباء

بوينس آيرس (د ب أ)

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك إن جميع سكان جزيرة سانت فنسنت الكاريبية يعانون عدم توافر المياه النظيفة والكهرباء جراء ثوران بركان لا سوفرير الأسبوع الماضي.

وأضاف دوجاريك أن نحو 20 ألف شخص تم إجلاؤهم في الجزيرة ما زالوا بحاجة إلى مأوى.

وثار البركان الواقع في شمال الجزيرة، الجمعة الماضي، وقذف بعمود من الدخان بارتفاع 10 كيلومترات.

وأوضح دوجاريك أن الثوران البركاني أثر على معظم سبل العيش في الجزء الشمالي من الجزيرة، كما عرقلت تدفقات الرماد والحمم البركانية حركة الأشخاص والبضائع.