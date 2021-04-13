متجر وهمي يدعم ضحايا العنف الأسري

وارسو (أ ف ب)

دفع ارتفاع معدل العنف الأسري أثناء إغلاق كورونا، البولندية كريسيا باشكو البالغة 18 عاماً، إلى إنشاء موقع إلكتروني يساعد الضحايا بصورة سريّة، ويقدّم نفسه على أنه متجر لمستحضرات تجميل.

وتقول الطالبة التي تعيش في وارسو إنها استوحت الفكرة من فرنسا حيث تذهب النساء إلى الصيدلية لطلب القناع رقم 19 كطريقة للإبلاغ عن تعرضهن للاعتداء.

وتعتبر أن بولندا بحاجة أيضاً إلى هذا النوع من الرسائل المشفّرة في زمن الوباء، إذ تبقى العائلات في المنازل على مدار 24 ساعة تحت سقف واحد، ما يزيد من مخاطر حصول توتر وعنف.