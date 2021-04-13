استخراج 209 كرات مغناطيسية من معدة رضيع

أجرى أطباء روس عملية جراحية دقيقة لاستخراج عشرات الكرات المغناطيسية من بطن طفل لا يتجاوز عمره عامين، بحسب صحف ومواقع إلكترونية روسية.

ونقل موقع «روسيا اليوم» أن الجهاز الهضمي للطفل لم يستطع التعامل مع هذا المنتج الخطير. وبدأ الولد يعاني من نزيف دم. وهو ما حدا بالوالدين إلى نقل ابنهما إلى معهد جراحة الأطفال الطارئة في العاصمة موسكو.

حاول الأطباء الاستغناء عن التدخل الجراحي، عبر سحب الكرات المغناطيسية بعملية التنظير مستخدمين يدا آلية خاصة.

لكن اتضح لاحقا أن هذه العملية يمكن أن تكون خطيرة وتؤدي الأطراف الحادة للكرات، التي تشوهت نتيجة تعامل إفرازات المعدة معها، إلى تقطيع الغشاء المخاطي للمعدة. فاختار الأطباء إخضاع المريض الصغير لعملية جراحية.

كانت العملية صعبة واستغرقت ساعتين. لكنها تكللت، في نهاية المطاف، بالنجاح. وأنقذ الصبي، حيث سحبت 209 كرات مغناطيسية من معدته.

ولم يشر موقع «روسيا اليوم» إلى الكيفية التي حصل بها الطفل على هذه الكرات المغناطيسية ولماذا ابتلعها.