شيريهان تعود إلى الشاشة بعد 19 عاماً من الغياب

محمد قناوي (القاهرة) - حالة من الحفاوة استقبل بها الجمهور والفنانون عودة الفنانة الكبيرة شيريهان للشاشة الصغيرة، بعد غياب استمر 19 عاماً، من خلال الإعلان الذي قدمته لإحدى شركات الاتصالات الكبرى.

وفور ظهورها الأول على الشاشة، وجهت النجمة شيريهان رسالة مؤثرة لجمهورها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وموقع التغريدات «توتير» قالت فيها: «هو العمر فيه كام ثانية ودقيقة وساعة أو شهر وعام لأعيش بكم معكم وبينكم؟ ‏أنا بعيش لحظة إنسانية صادقة، لحظة انحناءة شكر من قلبي وعمري لكم جميعاً، ودون ترتيب ولا استثناء، لحظة انتظرتها كثيراً لرد جميل في رقبتي من سبتمبر 2002، مشاعري كلها متلخبطه لكن سعيدة... ‏كنت بكتب، بكتب وبكتب، رسائل كتير لا يعلمها غير ربي، وأبعت لكم وأحلم بثانية احتضاني وانحناءة شكر لكم جميعاً، ولكن كلها كانت من طرف واحد. مكنتش عارفه ازاي اقدر اقولها لواحد واحد فيكم وبنفسي!! ولو علي..كنت عايزه ادخل بيت بيت وزقاق زقاق وشارع شارع وحارة حارة وكل حي ومدينة وقرية.. ‏وفي هذه الأيام الكريمة وهذا الشهر العظيم عايزه اقولكم أنا متشكرة أكتر من جداً. حبتوني احترمتوني احتضنتوني، وبحبكم ودعائكم شفيتوني ولسه بتشفوني... ‏شريهان منكم وبكم ولكم للأبد».

وأضافت شيريهان قائلة: «شكراً و100 مليون انحناءة شكر وقبلة على جبين كل واحد بدايةً من أصغر مولود ومواطن مصري وصولاً لآخر إنسان في العالم.. شكراً ‏بعيش بكم ملحمة حب عظيمة أكبر بكتير من قوتي وقدرتي ومقدرتي الإنسانية.. ‏وأكرر.. ما دمنا على قيد الحياة، ومادامت الحياة مستمرة، واليوم سيرحل، وأمس رحل، وغداً بإذن الله قادم فلا يوجد مستحيل! ‏والحقيقة في حبكم وتقديركم واحترامكم حقيقي خلص الكلام «لكن» مخلصش ما في قلبي وروحي ورسالتي لكم، والقادم بكم أجمل، وأثق في إرادتكم وقوتكم وعزيمتكم، أثق في عموم الإنسان، أثق فينا معاً فأنتم أو نحن الحياة بجميع تحدياتها. ‏مابقاش فيه كلام ولا معاني كلمات في قاموسي ممكن تشرحلكم وحشة روحي وقلبي لكم، وخاصةً في هذا الشهر الكريم!».

وتفاعل عدد من نجوم الفن في مصر والوطن العربي مع عودة شيريهان، حيث كتبت الفنانة سمية الخشاب قائلة: «نجمة قلوبنا تتألق في رمضان كل عام وأنتي مبدعة». وكتب الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر:«القمر.. كان نفسي أنا اللي اكتب لك أول رجوع ليكي بس المهم أنك رجعتي»..

وكتبت الفنانة رانيا يوسف: «نورتي شاشتك تاني».. أما المطربة رنا سماحة فكتبت: «وأخيرا رمضان بتاع زمان بطعم ست الكل شيريهان رجع تاني ولسه قمر زي ما هي.. حمداً لله على السلامة» وقال الإعلامي عمرو أديب: «الوحيدة اللي نجحت تقومني من على الفطار ووقفت قدام التليفزيون زي الأطفال شيريهان وبس وطبعا رجعت اكمل تاني».