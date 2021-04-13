بصمة نسائية في الدراما الرمضانية

سعيد ياسين (القاهرة)

تشهد المسلسلات التلفزيونية التي تعرض خلال رمضان المقبل حضوراً كبيراً للمؤلفات والمخرجات، ومنهم من تواصل حضورها للمرة العاشرة، وتتنوع الأعمال بين التاريخية والتراجيدية والرومانسية والكوميدية.

«النمر»

يأتي في مقدمة المسلسلات «النمر» لمحمد إمام ونرمين الفقي، إخراج شيرين عادل التي قالت لـ«الاتحاد»، إن ما يحمسها لإخراج أي عمل هو جودته على صعيد الشكل أو المضمون، بغض النظر عن عرضه في رمضان أو بعيداً عنه، لإيمانها بأن العمل الجيد يخلق جمهوره الخاص عند عرضه في أي وقت على مدار العام.

وتتوقع شيرين أن يحقق «النمر» نجاحاً كبيراً، خصوصاً أنه يدور في إطار درامي مشوق.

«الطاووس»

ينافس مسلسل «الطاووس» لجمال سليمان وسميحة أيوب في السباق الرمضاني، وتتولى إنتاجه شيرين مجدي في تجربتها الإنتاجية الثانية، بعدما أنتجت في رمضان الماضي «القمر آخر الدنيا».

وقالت شيرين إنها تحمست لإنتاج المسلسل، خصوصاً أنه يتناول موضوعاً اجتماعياً هادفاً يبرز العديد من الإيجابيات في المجتمع، ويحذر من الاستخدام الخاطئ لمواقع التواصل الاجتماعي، ويتم ذلك بصورة درامية رائعة، من خلال شخصية محام كبير.

قصة كفاح

تتشارك المؤلفة شيرين دياب مع شقيقها خالد في كتابة السيناريو والحوار لمسلسل «الملك أحمس» الذي تم إيقاف عرضه المأخوذ عن قصة «كفاح طيبة» للأديب العالمي نجيب محفوظ.

وكانت شيرين شاركت من قبل في كتابة مسلسلي «السهام المارقة» لشريف سلامة وشيري عادل، و«طايع» لعمرو يوسف وصبا مبارك.

«ملوك الجدعنة»

أما مسلسل «ملوك الجدعنة» لمصطفى شعبان وعمرو سعد، فقامت بكتابته عبير سليمان، وتدور أحداثه في إطار درامي شعبي مشوق، وهو مأخوذ عن قصة بطلي فيلم «سلام يا صاحبي» لعادل إمام وسعيد صالح الذي قدم العام 1987، حيث يتناول رحلة صديقين يعملان في التجارة وتربطهما صداقة قوية، ويواجهان مشكلات كبيرة مع منافس يحاول السيطرة عليهما والتحكم فيهما.

«خلي بالك من زيزي»

وكتبت المؤلفة مريم نعوم قصة مسلسل «خلي بالك من زيزي» بطولة أمينة خليل ومحمد ممدوح، ويتناول قصة حب بين فتاة جامعية وزميلها، وأمام رفض أسرتيهما تتويجها بالزواج، يقرران تحدي كل الصعوبات والزواج، وبعد فترة قصيرة تبدأ الخلافات بينهما، فتلجأ إلى محام ليساعدها في تخطي تلك العقبات.

«كوفيد 25»

يشارك في دراما رمضان مسلسل «كوفيد 25» ليوسف الشريف وآيتن عامر، وتأليف إنجي علاء التي قالت: إن الأحداث تدور في العام 2025، من خلال طبيب يترأس مجموعة لتصنيع لقاحات مضادة للفيروسات الخطيرة في العالم.

وأكدت أن العمل لا يتناول فيروس «كورونا» بشكله الحالي، ولكن أحداثه مستقبلية بأكملها، ومن وحي خيالها، ولا علاقة له بأي قصص من الخيال العلمي.