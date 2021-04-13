اكتشاف «حلبة رقص ديناصورات» تعود للعصر الطباشيري

اكتشف فريق من العلماء ما يقرب من 200 أثر لأقدام ديناصورات من العصر الطباشيري المتأخر في منطقة تقل مساحتها عن 100 متر مربع في قرية بمقاطعة فوجيان بشرق الصين.

أطلق فريق البحث على الاكتشاف اسم «حلبة رقص الديناصورات، وفقاً لما ذكرته صحيفة «تشاينا نيوز»، الاثنين.

يشير التركيز الهائل لآثار الأقدام إلى أن الديناصورات قامت بزيارات متكررة إلى المنطقة، ما يعني أنها قد تكون مساراً لتجوالها ،أو أن هناك مصادر مائية قريبة، حسبما قال عضو الفريق شينغ ليدا، عالم الحفريات في جامعة الصين لعلوم الأرض وأحد علماء الأحياء.

المسارات المكتشفة حديثاً أكبر أيضاً من تلك التي تم العثور عليها سابقاً. وهي تشمل آثاراً تركتها الصربوديات الكبيرة، وهي نوع من الكائنات العاشبة ذات عنق طويل وذيل طويل، وجسم يصل طوله إلى 20 متراً.

وأشار شينغ إلى أنه تم العثور أيضاً على ديناصورات أصغر حجماً يبلغ حجم آثار أقدامها أقل من 10 سنتيمترات. وهي تنتمي إلى فئة من الديناصورات ذات الأرجل التي يبلغ طولها حوالي متر واحد.

وكانت آثار أقدام الديناصورات رصدت لأول مرة في نوفمبر 2020 عندما حدد أكثر من 240 أثراً متحجراً للديناصور، وعثر على 364 أثراً آخر للديناصورات في أوائل أبريل.