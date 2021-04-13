"كل ما نفترق": سر الأزمة بين ريهام حجاج وآيتن عامر؟

محمد قناوي ( القاهرة) - تصاعدت الأزمة بين آيتن عامر وريهام حجاج في كواليس مسلسل "وكل ما نفترق" الذي يعد بطولة لريهام حجاج وتحولت إلى حرب تصريحات وتغريدات علي مواقع التواصل الاجتماعي بعد تهديد ايتن عامر بالانسحاب من تصوير العمل الذي بدأ عرض أولى حلقاته اليوم على 10 قنوات فضائية.

مصدر داخل كواليس المسلسل كشف لـ"الاتحاد" عن أن الأزمة بدأت بتدخل الفنانة ريهام حجاج لحذف مشاهد خاصة بزميلتها الفنانة آيتن عامر وإجراء تعديلات على دورها بحيث تموت الشخصية في الأحداث بعكس السيناريو الذي كتبه محمد أمين راضي وبدأ التصوير على أساسه.

وعلى خلفية هذه المشكلة وأمور أخرى انسحب مؤلف العمل والمخرج كريم العدل، بالإضافة إلى مدير التصوير بسبب التدخلات المتعددة بوقت تجري محاولات لاحتواء الأمر وعدم تصعيده خلال الفترة المقبلة لاسيما وأن آيتن صورت غالبية مشاهدها بالفعل، وقام المخرج مصطفى أبوسيف باستكمال تصوير المشاهد المتبقية كونه مخرج الوحدة الثانية، حسبما اتفق صناع العمل.

واشتعلت الأزمة بين الفنانتين خلال الساعات القليلة الماضية والتي تحولت إلى حرب متبادلة ولكن على صفحات الفيس بوك وتويتر حيث أعلنت الفنانة آيتن عامر عن رغبتها في الانسحاب من مسلسل "كل ما نفترق"عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" دون إعلانها عن السبب، لكنها قالت إنها ملتزمة بتعاقدها وتصوير باقي مشاهدها لأنها لا تحب أن تضع أحدًا في أزمة حيث كتبت آيتن عامر بوست على "فيسبوك" تعلن فيه انسحابها، "خدونى معاكوا والنبي # موسم_الانسحاب"، لترد عليها ريهام حجاج لتوضح سبب التهديد بالاعتذار، وهو أن الفنانة آيتن عامر طلبت زيادة عدد مشاهدها مقارنة بها، حيث كتبت بوست قالت فيه :"عشنا وشوفنا إن أخت البطل اللي قدام البطلة طمعانة يبقي دورها أكبر من البطل".

دفع ذلك آيتن عامر للرد على كلامها من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث كتبت منشورًا قالت فيه: "بقا أنا بروح الأوردر متأخر؟؟ بقا أنا طلبت زيادة في مساحة دوري؟ بقا أنا بفتعل المشاكل في الأوردرات ؟ أنا عندي إثباتات على كل اللي حصل بس احتراماً للناس اللي اتكلمت معاهم أنا مش هتكلم غير لما آخد موافقتهم الأول".