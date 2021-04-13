"أينشتاين" أصغر عملة تذكارية في العالم!

باتت قطعة نقود معدنية سويسرية لا يتجاوز قطرها 2,96 مليمتر أصغر عملة تذكارية في العالم، على ما أعلنت، اليوم الثلاثاء، مؤسسة "سويسمينت" التي تتولى سكّ عملة الاتحاد، وهي تحمل الصورة الشهيرة لعالم الفيزياء ألبرت أينشتاين وهو يمدّ لسانه لكنّ تمييزها يحتاج إلى عدسة مكبرة. وتبلغ القيمة الاسمية لهذه القطعة ربع فرنك سويسري، وهي ذهبية بالكامل ومسكوكة في 999 نسخة فقط وتزن 0.063 غرام.

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وأوضحت "سويسمينت" في بيان أن "هذه المقاسات الاستثنائية أتاحت تسجيل قطعة الربع فرنك هذه الصادرة عام 2020 في موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأصغر عملة تذكارية في العالم". وشرحت المؤسسة التابعة للإدارة المالية للاتحاد السويسري أن "صورة أينشتاين الشهيرة التي يظهر فيها وهو يمدّ لسانه أمام الأشخاص الذين يراقبونه اختيرت على الجانب الأمامي للقطعة النقدية لأن هذه الشخصية بمثابة رمز للمثابرة والصبر".

أما الجهة الخلفية من القطعة فتظهر عليها قيمتها الاسمية، بالإضافة إلى كلمة "هلفيتيا" (سويسرا) والصليب السويسري.

ووضعت "سويسمينت" نماذج هذه القطعة في علب خاصة مزودة بعدسات مكبرة ومصدر للضوء لإتاحة مشاهدة تفاصيلها، وسرعان ما نفدت كل القطع التي طُرِحَت للبيع. وأعلنت "سويسمينت" عن رقم قياسي آخر في موسوعة "غينيس"، وهو للقطعة المعدنية من فئة عشرة سنتات "المستخدمة من دون أي تغيير منذ 140 عاماً"، على أنها "أقدم عملة في العالم لا تزال متداولة".