16 مسلسلاً من التشويق والدراما على «قنوات الشارقة» في رمضان

تقدم هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون عبر قنواتها الثلاث «الشارقة»، و«الشرقية من كلباء»، و«الوسطى من الذيد» وعبر أثير «إذاعة الشارقة»، 16 مسلسلاً جديداً، تبث خلال شهر رمضان المبارك، تجمع فيها كوكبة من مشاهير ونجوم الدراما الخليجية والعربية، الذين يترقب الجمهور إطلالاتهم في الموسم الرمضاني. «مطر صيف».. تحولات عائلة خليجية يعرض تلفزيون الشارقة في رمضان 5 أعمال درامية، منها المسلسل الخليجي "مطر صيف" من بطولة الفنان سعد الفرج، وتدور أحداثه حول عائلة غانم التي تجر الحياة أفرادها إلى طريق الهاوية بعد فترة استقرار عائلي، يسعى خلالها الزوجان لتربية أبنائهم على صلة الرحم والخلق الحسن.

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من نجوم العمل الفنانة الكويتية نور، وحسين المهدي، وأحمد مساعد، وحصة النبهان، ومشاري المجيبل. مسلسل «الناموس» وأجواء الأربعينيات تدور أحداث "الناموس" في إحدى الليالي الممطرة على بيوت الأربعينيات الطينية في الكويت، عندما يطلب التاجر راشد الماثر من الداية نعمة أن تولد زوجته، لكن فرحته لم تتم عندما تخبره أن زوجته ولدت طفل ميتا. ثم نكتشف بعد حين أن الطفل حي يرزق لكن الداية خطفته. وتتابع الحلقات كيف يمضي حياته في سن الشباب.

ويمتد الزمن في القصة إلى حقبه السبعينيات، ضمن قالب درامي في 30 حلقة لا تخلو من الأحداث المفاجئة. يضم فريق العمل في "الناموس" محمد أنور مؤلفاً، وعبد الله بوشهري في الإخراج والإنتاج، وفي التمثيل محمد أشكناني ومنى حسين وبثينة الرئيسي وحسين المهدى. «الطاووس» يقدم دور محامي التعويضات بفريق تمثيل على رأسه النجمان جمال سليمان وسميحة أيوب، تعرض قناة الشارقة مسلسل "الطاووس" الذي يقدم من خلاله المخرج رؤوف عبد العزيز دراما اجتماعية، تدور أحداثها حول محامي التعويضات ذي الدهاء والمكر "كمال السطول" الذي يتحرى في قضية تعدي مجموعة من الشباب على الفتاة أمنية، التي تعمل في خدمات النظافة خلال أحد الأفراح الكبرى بالساحل الشمالي، بعد أن قاموا بتصويرها أثناء ضربهم لها وتبادلوا الفيديو على سبيل المزاح والسخرية. «الكندوش» دراما البيئة الشامية تحضر الدراما السورية في رمضان على قناة الشارقة من خلال مسلسل "الكندوش"، الذي يأتي من بطولة سلاف فواخرجي وأيمن زيدان. ويتخذ من البيئة الشامية محوراً لأحداثه، حيث يعالج من زاوية مختلفة ثنائيات الخير والشر والحب والخيانة، ويصور في جانب منه تفاصيل من مدينة دمشق في منتصف الثلاثينيات من القرن الماضي. «قنديل الحكايات» يروي قصص التراث من جديد رمضان على قناة الشارقة مسلسل كرتوني "قنديل الحكايات" في موسمه الثاني الذي يستلهم سرد العرب في مختلف العصور حكايات لأبنائهم على ضوء القناديل. يحكي في إطار درامي مشوق قصصاً من التراث والحكمة العربيتين في عصور مختلفة. ويقدم شخصيات عربية أثرت في تاريخ النهضة، وتأثرت بها الأمم الأخرى. ويركز على تنمية القيم الأصيلة كالصدق والكرم والتوكل والشجاعة وحسن التدبير والفطنة، ويعزز الهوية العربية والوعي بمدى تأثيرها على المجتمعات الأخرى. «الروح والرية» .. عائلة تواجه أحلامها تقدم قناة الشرقية من كلباء لمشاهديها في رمضان 5 مسلسلات جديدة، أبرزها مسلسل "الروح والرية" الذي يدور في حقبة التسعينيات، في إطار درامي يصور العلاقات الإنسانية بين الأبناء وآبائهم ومشكلات الأشقاء، ومنغصات العلاقات الزوجية والصعوبات التي تواجه أفراد العائلة، بين تخلي البعض عن أحلامه وطموحاته في سبيل إسعاد غيره، مقابل من يفضل الأنانية. يضم فريق المسلسل عبدالله التركماني وهبة الدري وشيما علي وريم ارحمه وايمان الحسيني ويعقوب عبدالله و فاطمة الحوسني وأسماء أخرى. «أمينة حاف" .. صراع من أجل البقاء يحكي المسلسل قصة أمينة التي تبدأ حياتها عندما تكتشف أن زوجها القاسي يخبئ مبلغاً كبيراً من المال في منزلها ويحرمها هي وأبنائها من أبسط حقوقهم. لكنها عندما تعرف بوجود أشخاص يطاردونه ويريدون قتله تقرر أن تخبئ المبلغ، ويبدأ صراعها على البقاء عندما تتلقى خبر وفاة زوجها وتتوالى الأحداث. المسلسل من تأليف علي دوحان وإخراج سائد بشير الهواري، وبطولة إلهام الفضالة، وطيف وعبدالله الطليحي، وفي الشرقاوي وأسماء أخرى. "نبض مؤقت" والتعويض بالحب تقدم الشرقية من كلباء أيضاً في رمضان مسلسل "نبض مؤقت" من بطولة هيا عبدالسلام وميثم بدر وهنادي الكندري وشهاب جوهر. وتدور أحداثه حول شخصية طبيبة أمراض نساء وتوليد في أواخر الثلاثين من عمرها، وبالرغم من نجاحها في عملها، إلا أنها حرمت من نعمة الأمومة ولم تنجب من زوجها المحب لها، وتدور بقية القصة حول كيفية تعويضها لزوجها مقابل حبه وتعلقه بها، رغم فشل محاولات الإنجاب. "وأنا أحبك بعد" في قالب رومانسي تدور حلقات المسلسل حول ثلاثة محاور في قالب رومانسي خليجي، عندما تكتشف مشاعل عن طريق الصدفة أن زواج بدر منها كان بدافع المصلحة، وأنه لا يطيقها ويتمنى أن تفهم سبب فتوره معها لتطلب الطلاق بنفسها، لأنه لا يستطيع أن يغامر في خسارة علاقته مع والدها. كتبت السيناريو والحوار مريم الهاجري، وأخرجه خالد جمال، ويلعب أدوار البطولة: فهد عبدالمحسن، وحسين المهدي، وبثينة الرئيسي، وميس قمر، ومحمد الرمضان وأسماء أخرى. المسلسل الكرتوني مشاعل النور يروي المسلسل قـصة مجموعة مـن أهم الشخصيات الـتي أسهمت فـي بـناء الـحضارة الإسلامية، وكيف ظهر تأثيرهم منذ سن الشباب. ويسلط الـضوء على الشخصيات العظيمة الـتي نبغت فـي شتى المجالات، وتأثيرها في عصور كان يسودها الجهل والعنف، وما أضافته للحضارة والعلم. مما يجعل سيرهم تقدم دروساً ملهمة. "جلمود الصحاري" على قناة الوسطى من الذيد تعرض قناة الوسطى من الذيد في رمضان المسلسل الجديد "جلمود الصحاري" الذي تدور أحداثه حول فتاة بدوية "صحاري" تتمتع بذكاء كبير، تحصل على التعليم، ويقف إلى جانبها الدها شيخ القبيلة، أما "جلمود" فهو شاب من رجال الديرة يقع في حبها رغم الخلافات بين والده ووالدها. يجمع المسلسل في البطولة جولييت عوّاد، وعلا مضاعين، ومحمد المجالي، ومنذر رياحنة، وعبير عيسى، ومحمد العبادي، وجميل عوّاد، ووسام البريحي، ومنيا، وغادة عباسي. مسلسل "صقار" مضارب البادية وصراعاتها مسلسل "صقار" من بطولة النجم رشيد عساف الذي يقوم بدور "صقار" وقمر خلف في دور "غوايش" إلى جانب النجوم جمال العلي، ورنا الأبيض، وروعة ياسين، فاروق الجمعات، ونجوم آخرين. تدور أحداث العمل في "مضارب" البادية وتعرض تفاصيل مجتمعها وبيئتها كأرضية للصراعات الدرامية المشوّقة، بين الحب والغدر والثأر والذكاء والمكر، والدسائس وقيم الفروسية. "خطار الهنا" على إذاعة الشارقة تبث إذاعة الشارقة في رمضان لمستمعيها 3 مسلسلات جديدة، تواصل من خلالها امتاع الجمهور الذي اعتاد على دراما رمضان عبر الأثير. ومن أبرز الأعمال مسلسل "خطار الهنا"، الذي يضم كوكبة من ممثلي الخليج العربي، ليقدموا مجموعة من المواقف الاجتماعية التي تؤكد على أهمية الترابط بين أفراد الأسرة الواحدة، لتكون علاقة الأسرة مبنية على الود والاحترام الذي لا يتنافى مع الابتسامة والفرح والفكاهة في موضعها الصحيح، ويشارك في المسلسل كل من: أحمد الجسمي، ومروان عبدالله، وخليل الرميثي، وعادل الجوهر، وملاك الخالدي. عودة مسلسل "حليس" يعود مسلسل "حليس" في رمضان على إذاعة الشارقة بجزئه الخامس، ويصور في دراما إذاعية مشوقة حكاية إنسان بسيط في أحلامه وطموحاته، يقدر الحياة الاجتماعية وينهض إلى مساعدة المحتاج، له وجهة نظر في المواقف الاجتماعية يبديها بكل احترام وروح مرحة. يقوم بدور الشخصية الرئيسية الممثل الإماراتي القدير جابر نغموش، ويشاركه في التمثيل، ناجي خميس، وأحمد الأنصاري، وهدى الغانم.