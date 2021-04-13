مصر.. عادات رمضانية قديمة!

يحتفل العالم الإسلامي بحلول شهر رمضان المبارك من خلال الكثير من الطقوس المشتركة بين الدول، التي ترتبط بشكل كبير بموعد الإفطار حتى السحور، وتشتهر مصر بالكثير من الطقوس الفريدة والمميزة لهذا الشهر الكريم، التي دائماً تعطي للمحروسة طابعاً خاصاً بها خلال الشهر الكريم، ومنها «الخيم الرمضانية».

عُرفت الخيم الرمضانية في القاهرة في العصر الفاطمي، في القرن العاشر، وكان يطلق عليها اسم «بيت الشعر» وكانت تضم مسابقات وحلقات ذكر وتواشيح دينية، بالإضافة إلى تقديم الأكلات الشعبية المصرية المرتبطة بذلك الشهر.

وقال الدكتور طارق منصور، أستاذ التاريخ ووكيل كلية الآداب بجامعة عين شمس، إن الخيم الرمضانية هي مظهر من مظاهر الاحتفاء بشهر رمضان الكريم في مصر، ولا يوجد له نظير في أي دولة أخرى، حيث يحيي المنشدون فيها ليالي الشهر الكريم والذكر والابتهال والأناشيد الدينية وغيرها،

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وكان المصلّون بعد الانتهاء من صلوات التراويح يقضون شطراً كبيراً من الليل في تلك الخيام حتى حلول موعد السحور ثم صلاة الفجر، وفق تقرير نشره موقع «العربية. نت».

وأضاف: «وبهذا ينتهي ليل رمضان ما بين الصلاة والذكر والعبادات مع تناول السحور. غير أنه في العقود الأخيرة من القرن العشرين تم ظهور نوع من الخيام الرمضانية الترفيهية، بهدف الترويح عن المصريين بتقديم الفولكلور المصري المحبب للمصريين، فكنا نستمع فيها لكبار المطربين مثل محمد عبدالمطلب أو شفيق جلال أو عمر الجيزاوي وغيرهم، في إطار روحاني محبب للمصريين يخلو من الإسفاف أو الخروج عن المألوف، تقديراً لحرمة الشهر الكريم.

واستمرت الخيم الرمضانية على ذلك المنوال حتى تم إدخال ندوات أدبية بها، وقد شاع وقتها وجود أحد‏ ‏رموز‏ ‏الفكر‏ ‏والثقافة أو أحد الشعراء في تلك الخيم. أما الآن، فما زالت بعض الخيم الرمضانية تسير على نفس الخطى القديمة وتقدم التواشيح الدينية وعروض التنورة».

وتابع الدكتور طارق أن من أشهر الخيام تلك التي كانت تُقام في منطقة الدرّاسة بالحسين بمحافظة القاهرة. كما كانت تنتشر الخيام الرمضانية هذه في مناطق أخرى من الجمهورية، وإن كان قد غلب عليها طابع الإنشاد الديني والمواويل مع فقرات للإنشاد الصوفي والتنورة وغيرها.