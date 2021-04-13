دراسة: ردات فعل النمل والبشر من العزلة الاجتماعية متشابهة

كشفت دراسة جديدة أن النمل الذي يتعرض لعزلة اجتماعية، يتفاعل بنفس الطريقة التي يتفاعل بها البشر والثدييات الأخرى، بحسب ما ذكره موقع «ساينس ديلي» الإلكتروني.

وأظهرت الدراسة التي أجراها فريق بحث إسرائيلي- ألماني في جامعة «يوهانس جوتنبرج» بمدينة ماينز الألمانية، وجود تغييرات في السلوك الاجتماعي والصحي لدى النمل الذي تم عزله عن باقي مجموعته.

وقد تفاجأ فريق البحث بشكل خاص لدى اكتشاف حقيقة أن الجينات الخاصة بالمناعة والتوتر في أدمغة النمل المعزول، كانت «أقل تنظيماً».

ومن جانبها قالت سوزان فويتسيك، كبيرة باحثي الدراسة والأستاذة في جامعة «يوهانس جوتنبرج»، إن «ذلك يجعل جهاز المناعة أقل كفاءة، وهي ظاهرة واضحة أيضاً في العزل الاجتماعي لدى البشر، وخصوصاً في الوقت الحالي أثناء أزمة تفشي مرض «كوفيد-19».