أحمد السعدني ينسحب من مسلسل «كله بالحب»

محمد قناوي ( القاهرة )

انسحب الفنان أحمد السعدني من مسلسل «كله بالحب» والذي يشارك في بطولته مع الفنانة زينة وصابرين، وذلك بعد بدء عرض المسلسل بدقائق قليلة على قناة النهار المصرية ومنصة VIU اعتراضاًَ على شكل وترتيب اسمه على تترات المسلسل وتصدر الفنانة زينة بوسترات الدعاية بمفردها دون وضع صوره له، كما هو منصوص عليه في التعاقد بينه وبين الشركة المنتجة.

وكتب أحمد السعدني ذلك عبر صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «أعلن بشكل رسمي انسحابي من المسلسل (المهزلة) وتقدمي بشكوي رسمية للنقيب الدكتور أشرف زكي ضد شركة الإنتاج للخرق الواضح للعقد الموقع مع الشركة، متمسكاً بكافة حقوقي المادية وآسف للإزعاج مرة أخري ورمضان كريم».

كان السعدني، كتب تدوينة سابقة عبر حسابه على فيسبوك: «للأسف شركة الإنتاج ملتزمتش معايا باتفاقهم اللي على أساسه وافقت أشتغل، وكان شرطاً أساسياً لقبولي الشغل معهم، والحقيقة أول مرة أشوف تصميم دعاية عمل فني من أفيشات وبرومو بتعمله زميلة في العمل طول عمري كنت فاكرها من اختصاص شركة الإنتاج.. الحقيقة أنا ضهري في الحيط أكمل وأقبل بالعبث ده عشان باقي الزملاء الفنانين والفنيين المشاركين في العمل اللي ملهمش ذنب وإلا أقعد في بيتنا وأكتفي باللي صورته وأطلب من النقابة تجيبلي حقوقي المادية، وفي كل الأحوال أنا بعتذر لأي شخص بيحبني عن تواجدي في هذا العمل؛ لأن الحقيقة اللي بيحصل ده مهزلة».