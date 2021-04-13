أليساندرا جالوني..أول امرأة تقود "رويترز" بعد 170 عاماً من انطلاقها

قررت وكالة رويترز للأنباء تعيين أليساندرا جالوني، واحدة من أهم محرريها، رئيسة تحرير الوكالة المقبلة، لتصبح أول امرأة تقود الوكالة العالمية في تاريخها الممتد لمئة وسبعين عاماً.

وستحل جالوني (47 عاماً)، وهي من سكان روما، محل ستيفن جيه.آدلر، الذي يتقاعد هذا الشهر بعد أن قاد غرفة الأخبار خلال العقد الماضي. وخلال فترة توليه منصبه، نالت رويترز مئات الجوائز من بينها سبع جوائز بوليتزر.