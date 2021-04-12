قصر الوطن ينشر «طاقة الكلام».. فيديو

أبوظبي (الاتحاد)

بالتزامن مع بداية شهر رمضان المبارك، ينشر «قصر الوطن» على منصاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لـ 3 نسخ من العمل الفني المتفرد «طاقة الكلام»، الذي أبدعه الفنان الإماراتي مطر بن لاحج بألوان وأحجام مختلفة تظهر جماليات الفنون العربية التقليدية.

ويمثل «طاقة الكلام» جزءاً من إرث العطاء المستدام الذي أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حيث يستلهم مقولات مأثورة من كلام الوالد المؤسس، ويجسدها بأسلوب هندسي شديد الدقة.

يتواجد العمل الرئيس داخل «قصر الوطن»، ويجسد مقولة «الثروة الحقيقية هي ثروة الرجال وليس المال والنفط، ولا فائدة في المال إذا لم يسخر لخدمة الشعب».

وتحتضن الحديقة الخارجية نسختين فضيتين مصغرتين من العمل الرئيس، تجسد الأولى مقولة «إن العلم والتاريخ يسيران جنباً إلى جنب، فبالعلم يستطيع الإنسان أن يسطّر تاريخه ويحفظه للأجيال، ليطلعوا عليه ويعرفوا ما قام به الأجداد والآباء»، فيما تجسد الثانية مقولة «إن تعليم الناس وتثقيفهم في حد ذاته ثروة كبيرة نعتز بها، فالعلم ثروة، ونحن نبني المستقبل على أساس علمي».

ويتيح «قصر الوطن» الواقع ضمن مجمع القصر الرئاسي في أبوظبي، فرصة التعرف إلى مسيرة التقدم في دولة الإمارات، بلمحات من تاريخها العريق وحاضرها المشرق ورؤيتها لمستقبل أكثر ازدهاراً.