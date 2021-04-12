جزيرة ياس وجهتك في أبريل

أبوظبي (الاتحاد)

تقدم جزيرة ياس، مجموعة من التجارب المميزة خلال شهر أبريل، تتنوع بين الأجواء الرمضانية والعطلات المحلية. وتزخر الوجهة الترفيهية بالأنشطة لقضاء أوقات ممتعة مع العائلة والأصدقاء.

وتتيح للزوار خلال شهر رمضان تذاكر مخفّضة في «عالم فيراري أبوظبي» بدءاً من الساعة 1:00 ظهراً، مع عرض غروب الشمس، واستخدام غير محدود لألعاب الركوب بدءاً من الساعة 4:00 عصراً.

وتوفر «ياس ووتروورلد» عرضاً مجانياً للأطفال مع كل تذكرة دخول للكبار من الساعة 10:00 صباحاً - 5:00 مساءً، حيث يحظى الجميع بأنشطة ومغامرات مائية في الوجهة التي تضم أكثر من 43 لعبة بين المنزلقات والمرافق الترفيهية.

ويقدم «عالم وارنر براذرز» عرض غروب الشمس يومياً من الساعة 4:00 عصراً - 8:00 مساءً، وسيتمكن الضيوف من لقاء شخصيات الكرتون العالمية مثل «باتمان» و«ياغز باني».

ويحظى زوار «كلايم أبوظبي» من الصغار بتجربة ترفيهية مجانية من الساعة 1:00 ظهراً - 8:00 مساءً 8 مساءً عند شراء الكبار تذكرة لتسلق الجدران أو القفز الحر.

وتدعو حلبة مرسى ياس الزوار للمشاركة في فعاليات شهر أبريل، ومنها «درايف ياس»، «ياس كارت زون» و«أمسيات المهارات» و«كأس رمضان للكارتينج» بنسختها الثانية يوم 18 أبريل.

ويستفيد لاعبو الجولف في «ياس لينكس» على اختلاف مهاراتهم من عروض خاصة، بما فيها «ميد ويك سوشال» و«تروب ترويسر» أيام الثلاثاء.

ويوفر شاطئ ياس مجموعة من العروض التي تضمن للجميع أنشطة مائية مسلية.