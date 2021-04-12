تسنيم الأنصاري تتسلح بالإيمان والإرادة

نسرين درزي (أبوظبي)

بدأت الدكتورة تسنيم الأنصاري اختصاصية جراحة نسائية وتوليد مشوارها المهني باستحقاقها شهادة برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي ووسام رئيس مجلس الوزراء عن فئة الموظف الجديد 2014 - 2015، ومن ثم توالت عليها محطات النجاح حاصدة المزيد من التخصصات العليا وشهادات التقدير في المجال الطبي، الذي تضع فيه كل طاقتها وآمالها. وهي تحمل عضويتين في الكلية الملكية البريطانية، وتضع نصب عينيها أن ترفع اسم الإمارات بدخولها مجالات جديدة مثل طب الأجنة وتفرعات تخصصية أكثر دقة في علاج الحوامل.

وسط شهاداتها التي تتباهى بها (من المصدر)

وسام التميز

عن مشوارها الأكاديمي، تحدثت لـ «الاتحاد» الدكتورة تسنيم الأنصاري اختصاصية جراحة نسائية وتوليد في مستشفى الكورنيش بأبوظبي، وذكرت أن تشجيع والدتها كان وراء إصرارها على خوض المجال الطبي والتميز فيه، ليكون نجاحها بمثابة عرفان وتقدير لجهود أمها في تربيتها مع أخواتها الأربع.

وكانت البداية في عام 2003 عندما انتقلت من خورفكان إلى سكن الطالبات في جامعة الإمارات بالعين ودرست الطب العام لمدة 7 سنوات مع سنة الامتياز، وهي سنوات لا تنساها، مع إشادة دائمة من مدرسيها للمثابرة في تحقيق حلمها. وفي عام 2011 عادت إلى مدينتها خورفكان وعملت في مركز «اللؤلؤية» الطبي طبيبة أسرة لمدة 3 سنوات، حازت خلالها جائزة برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي ووسام رئيس مجلس الوزراء ـ الموظف الجديد 2014 - 2015، والتحقت بعدها ببرنامج الإقامة العربي لطب الأسرة، ثم قررت استكمال دراستها وأنهت تخصصها في الجراحة النسائية والتوليد ودخلت عضوية الكلية الملكية البريطانية مرتين، عن الطب الباطني والجراحة النسائية والتوليد، وتعمل منذ 6 سنوات في مستشفى الكورنيش بأبوظبي، حيث تولت منذ بداية جائحة «كوفيد - 19» مهمة طبيبة مسؤولة عن المصابات بالفيروس من الحوامل.

مهمة مضاعفة

الواجب الإنساني دفع الدكتورة تسنيم منذ بداية معتركها في المجال الطبي، إلى أن تضع عملها في المرتبة الأولى، قائلة: إن المهمة مضاعفة مع مواجهة «كوفيد-19»، بحيث لا يقتصر الاهتمام على الحالات المصابة وحسب، وإنما بالابتعاد شبه الكلي عن أفراد الأسرة، وعدم اللقاء بهم إلا في فترات متباعدة، حرصاً على سلامة الجميع. وذكرت أنها على مدى أشهر طويلة لم تلتق بوالدتها لأن وجودها في المستشفى على تماس يومي مع من يحملن نتائج فحص إيجابية جعلها، كما جميع العاملين في الصفوف الأمامية، تتوخى أقصى درجات الحذر. وأضافت أنها خلال انتشار الموجة الأولى من الجائحة، كانت تعمل لأكثر من 13 ساعة متواصلة، ولم تكن تحظى في رمضان الماضي بفرصة للصلاة أو كسر صيامها خلال دوام العمل، لافتة إلى أنها كانت تعود إلى بيتها وتحضر طعامها بمفردها بعيداً عن المحيطين بها. ولكونها من فريق خط الدفاع الأول في زمن «الجائحة»، لا تخفي شعورها بالتعب والإرهاق، لكنها تتسلح بالإيمان والإرادة الصلبة لتخطي الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم، وتعي دورها الجوهري في نشر التوعية المجتمعية والمساهمة في رفع معنويات كل من يحتاج إلى الدعم الطبي أو النفسي.

رسالة إلى الحوامل

وفي حديثها عن الوضع الصحي للحوامل المؤكَدة إصابتهن بـ «كوفيد-19»، ذكرت أن الأمر لا يستدعي القلق بمجرد أن يتلقين الرعاية اللازمة، موضحة أنه عندما تشك الحامل بعوارض الفيروس، من الضروري أن تتوجه إلى المستشفى لإجراء الفحص، وفي حال كانت نتيجته إيجابية، يتم حجرها ومتابعتها إلى حين تختفي العوارض كلياً بالتوازي مع أكثر من نتيجة سلبية. وأشارت إلى أنها تحرص دائماً على تذكير النساء عموماً والحوامل خصوصاً، كما كافة أفراد المجتمع من مختلف الفئات العمرية، بضرورة وضع الكمامات والالتزام بالتباعد الجسدي، وغسل اليدين في كل مرة يلمسون الأسطح.

دعم الزوج

وبالإضاءة على دور زوجها في دعمها لتحقيق المزيد من النجاح في مسيرتها المهنية، قالت: لو لم يكن زوجي متفهماً لطبيعة عملي لما تمكنت من المواصلة ولا سيما مع الظروف التي فرضتها الجائحة، والتي تتطلب مني التغيب لفترات طويلة عن البيت وحتى وقت متأخر. وذكرت أنه يشجعها لخوض تخصصات جديدة في مجال طب الأجنة، كما أنها تخطط قريباً لاستكمال دراستها والتعمق في طب الباطنية لدى الحوامل. وهي تشجع المواطنات على طرق أبواب جديدة في مهنة الطب التي تحتاج إلى وجودهن في الصفوف الأمامية، خدمة للإنسانية ولمجتمع الإمارات الذي يوفر للجميع كل سبل التعلم والتميز.

جوائز

* حازت الدكتورة تسنيم الأنصاري مجموعة جوائز خلال مسيرتها المهنية:

* برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي 2014 ـ 2015.

* وسام رئيس مجلس الوزراء ـ الموظف الجديد 2014 - 2015.

* جائزة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية 2015.

* جائزة منطقة الشارقة الطبية ـ الموظف المتميز 2013.

* جائزة الشارقة للطالب المتميز 2001.

* جائزة الشيخ حمدان للتميز التربوي 2000.

شهادات

* عضوية الكلية الملكية البريطانية ـ طب الباطنية 2017.

* عضوية كلية الملكية البريطانية ـ طب النسائية والتوليد 2021.

* عضوية الجماعة البريطانية لأمراض عنق الرحم 2020.

* جراحه نسائية وتوليد ـ برنامج الإقامة العربي من 2015 ـ 2021.

* طب عام وجراحة عامه جامعة الإمارات العربية المتحدة 2003 ـ 2010.

* دبلوم تصوير أجنة بالموجات الصوتية ـ جامعة الشارقة 2019 ـ 2020.

* دبلوم إدارة الجودة 2013.

* دبلوم إدارة المستشفيات ـ كلية «نوتينج هيل» 2013.