المايسترو سليم سحاب في العناية المركزة بعد إصابته بكورونا

نقل المايسترو المصري سليم سحاب، اليوم الاثنين، إلى العناية المركزة، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما نقله موقع «بوابة الأهرام» عن فنانين.

وأعلنت الفنانة مي فاروق، في منشور عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إصابة المايسترو وزوجته بالفيروس.

وأوضحت فاروق، التي تعتبر سليم سحاب والدها الروحي، أن حالة المايسترو صعبة، مطالبة جمهورها بالدعاء له.

وقالت، في منشورها مساء اليوم الاثنين: «أرجو منكم جميعا الدعاء في هذه الليلة لأبويا الروحي المايسترو سليم سحاب وزوجته، أن يتم شفاؤهم على خير».

وأضافت أن الزوجين «في أمس الحاجة للدعاء، هم في الرعاية المركزة. دعواتكم يقوموا بالسلامة، ويعدوا أزمتهم على خير».

كانت ابنة الفنان سحاب قد أصيبت هي الأخرى بفيروس كورونا السنة الماضية.