مفاجأة.. «الملك أحمس».. يعود للتصوير

محمد قناوي (القاهرة) - كشفت مصادر خاصة لـ«الاتحاد» عن مفاجأة من العيار الثقيل، باستمرار تصوير مسلسل «الملك أحمس» في الحي الفرعوني بمدينة الإنتاج الإعلامي بالقاهرة، حيث يجري تصوير المشاهد التي لا يشارك بها بطل العمل عمرو يوسف وبعض الممثلين الكبار.

ويتم ذلك رغم قرار الشركة المنتجة لمسلسل «أحمس» بوقف العمل وتشكيل لجنة عاجلة من المتخصصين في التاريخ والآثار والاجتماع لمشاهدته ومراجعة السيناريو كاملا وإبداء الرأي بموضوعية ومهنية حتى لو ترتب على ذلك عدم عرضه في رمضان.

وجاء قرار وقف عرض المسلسل بعد الانتقادات التي وجهت على الملابس والأزياء وشكل الممثلين الذين ظهروا في البرومو، لحين مراجعة تلك الملاحظات.

وأكد المصدر على أن اللجنة التي تم تشكيلها بدأت عملها بمشاهدة المشاهد التي تم تصويرها، وتحاول ايجاد بعض الحلول من أجل الخروج من الأزمة، ومن بينها إعادة تصوير معظم مشاهد عمرو يوسف الذي يقوم بدور «أحمس»، بعد حلق لحيته، إضافة إلى تصوير بعض المشاهد الأخرى التي يكون فيها الخطأ كبيراً وغير مبرر.

مسلسل «الملك أحمس» مأخوذ عن رواية «كفاح طيبة» للأديب العالمى نجيب محفوظ، وسيناريو وحوار خالد وشيرين دياب، إخراج حسين المنباوي، ويشارك في بطولته ماجد المصري وصبا مبارك ومحمد فراج وريم مصطفى ومحمد لطفي.