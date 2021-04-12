مهرجان أبوظبي يطلق فعاليات شهر رمضان

أبوظبي (الاتحاد) - أعلن مهرجان أبوظبي 2021، في دورته الثامنة عشرة، تحت شعار «المستقبل يبدأ الآن» وبرعاية الشريك الرئيسي شركة مبادلة للاستثمار "مبادلة"، عن إطلاق سلسلة من الأمسيات الرمضانية، متضمنة مجموعة من الفعاليات الفنية الروحانية، التي تبحر بالجمهور في رحلة ثقافية من التضامن والعمل الجماعي والأمل، خلال الفترة من 20 أبريل الجاري وحتى 2 مايو المقبل، وذلك عبر منصاته الرقمية وحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

أمسيات

جاء الإعلان عن سلسلة الأمسيات الرمضانية، خلال اللقاء الصحفي الافتراضي للإعلان عن سلسلة الأمسيات الرمضانية، بحضور سعادة هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، ومشاركة الإعلامية الدكتورة نشوى الرويني، التي قدمت نخبة مميزة من الفنانين والمبدعين من مختلف الأعراق والأديان والجنسيات، والمشاركين في الأمسيات الرمضانية.

وتعود الفنانة الأميركية اللبنانية ميسا قرعه، بعد أدائها الذي لا ينسى في عام 2015، إلى المشاركة في الدورة الثامنة عشرة، من خلال عرض بعنوان «دعاء». ويشارك الشيخ محمود التهامي، رائد فن الإنشاد في مصر والعالم، للعام الثاني على التوالي، بعرض بعنوان «نداء المحبة»، ويرافقه المنشدان المعروفان محمد طارق ووائل الفشني.

وتضم الأمسيات، نخبة من المواهب السعودية الشابة تضم: ريم التميمي (تام تام) المغنّية وكاتبة الأغاني، مروان فقي المغني والملحن الموسيقي، محمد خَيْران الزهراني الكاونترتينور، رامي باصحيح المؤلّف والموزّع الموسيقي، وذلك تحت إشراف المؤلفة الموسيقية، والسوبرانو والأكاديمية الدكتورة هبة القواس.

وتتضمن سلسلة الفعاليات، التي تندرج ضمن برنامج مهرجان أبوظبي 2021، تحت شعار «الأخوة الإنسانية رقي وأمل»، أداء رقمياً بمشاركة نخبة من كبار الفنانين والمبدعين، لأكثر من 25 أغنية وابتهالاً لأحد عشر شاعراً وكاتباً، يؤديها ثمانية منشدين ومطربين برفقة 60 موسيقياً.

تضامن إنساني

وقالت سعادة هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي: نجدد التزامنا بإثراء الرؤية الثقافية لأبوظبي، عاملين من خلال الأمسيات الرمضانية على بث رسالة الأمل والتعافي وتعزيز قيم التلاقي الإنساني والتضامن.

وأضافت: نلتقي في ظلِّ الجائحة التي أكدت لنا حتمية التعايش والترابط بالأخوة الإنسانية، وحقيقة أنّ العالم قريتنا الصغيرة وبيتنا الواحد، بيت الحياة.

وتابعت: فلنسأل الله أن نكونَ في هذا الشهر الفضيل أكثرَ تضامناً لأجل فكرٍ إنسانيٍّ متجدد، ووعيٍ حضاريٍّ معرفي، نلتقي، على اختلاف أطيافنا ومعتقداتنا وثقافاتنا، توحّدنا القيم النبيلة والمبادئ الروحية، على دروب التنوير، مع الفنون الراقية، والآداب الخالدة والموسيقى السامية.

ودعت ليكون عام الخمسين، عاماً نحمل فيه رسالةً إنسانيةً، لأمجادٍ حضاريةٍ، وكنوز ثقافية، لم نعرفها يوماً، بإيقاعٍ عصريٍّ ورؤيةٍ إبداعيةٍ خلاقة. وأن نحملْ معاً، دعوةً إلى أن يقتربَ الإنسانُ من أخيه الإنسان، بسلامٍ وعطاء، وبهجةِ حبٍّ وكرم، وأن نعمل برفعةٍ لغدٍ أفضل لأنّ المستقبل يبدأ الآن، وليكن المجد لنا من جديد.

مواهب وإبداعات

ويضم برنامج الفعاليات الرمضانية، مواهب شابة ومتّقدة تشمل: ريم التميمي، والتي ستقدّم «حلم وأمل» يتضمّن أربعة أعمال من تأليفها الموسيقي؛ وكلماتها التي تعود إلى الشعر الصوفي مع الحلّاج ورابعة العدوية، وأخرى من تأليفها باللغة الإنجليزية.

ومروان فقي، الذي سيقدّم عرض «وجد» يغني من خلاله «أتيه فيك»، للموزّع الموسيقي السعودي رامي باصحيح. ويجسد الفنان السعودي محمد خيران الزهراني، أحد أوائل الفنانين السعوديين في الغناء الأوبرالي الكلاسيكي، تجربة أوبرالية متفردة باللغة العربية، بعنوان «أعلى وأمجد»، ضمن عرضه «أثير».

وتقود عروض «فقي» و«الزهراني»، الأوركسترا الفلهارمونية اللبنانية، تحت إشراف المؤلفة الموسيقية، مغنية الأوبرا والأكاديمية الدكتورة هبة القواس، التي يتميز أسلوبها الموسيقي بدمج أنماط الموسيقى الكلاسيكية الغربية مع الشرقية.

وتتفرد القواس، بجهودها في تأسيس منهجية استثنائية للأوبرا العربية، إضافة إلى مساهماتها بشكل كبير في دعم الشباب في مهرجان أبوظبي، من خلال توجيه وتدريب المنشدين ومغني البوب والأوبرا، واستكشاف مواهبهم وإتقانهم الغناء الروحي بأسلوبهم الخاص.

نداء المحبة

ومن مصر وضمن عمل «نداء المحبة»، سيقّدم مهرجان أبوظبي ضمن فعاليات برنامجه الرمضاني، مؤسس أول مدرسة للإنشاد الديني والابتهالات الشيخ محمود التهامي، يصاحبه المنشدان المعروفان محمد طارق ووائل الفشني، في أداء فني موسيقي يحتفي باللغة العربية وعاءً للتعبير وأداةً للإبداع من خلال 16 أغنيةً وابتهالاً.

ويشهد البرنامج انضمام الفنانة الأميركية اللبنانية ميسا قرعه المرشحة لجائزة غرامي العالمية، لتبدع في عملين بفضل قدرتها الصوتية التي تصل لعدة أوكتافات، ورسالتها العابرة للثقافات، وهما: «كن فيكن» من تأليف الفنان الحائز على جائزة الأوسكار آي. أر. رحمان، وتتعاون فيه مع الفنان الهندي جاويد علي، و«دعاء» من كلمات الشاعر اللبناني هنري زغيب. كما تتعاون مع عازف الكمان الشهير، من الأردن، يعرُب سميرات في توزيع المقطوعتين.

الرسم بالكلمات

يطلق مهرجان أبوظبي خلال حملة شهر رمضان «الأخوة الإنسانية: رقي وأمل»، مسابقة «الرسم بالكلمات» ليفتح المجال أمام الموهوبين من مختلف أنحاء العالم ليعبّروا عن إبداعاتهم من خلال الرسم بالكلمات لتتجلّى جمالية الكلمة والحرف بمختلف لغات العالم.

ويدمج مهرجان أبوظبي 2021، في نسخته الثامنة عشرة، التي تستمر على مدار عام كامل، بين العروض التقليدية والعروض الافتراضية المعتمدة على أحدث التقنيات الرقمية. ويتميز بمجموعة متفردة من عروض الأداء والمعارض، بمشاركة 500 فنان من أكثر من 50 بلداً، فضلاً عن 16 عرضاً عالمياً للمرة الأولى، و12 إنتاجاً جديداً للمهرجان، و8 أعمال إنتاج عالمي مشترك، إلى جانب 4 أعمال تكليف حصري، وجولة غنائية حول العالم.