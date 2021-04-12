عرض حذاء رياضي بأكثر من مليون دولار

يعرض للبيع أول حذاء رياضي من طراز «نايكي ييزي» انتعله المغني كانييه ويست على خشبة المسرح خلال حفلة «غرامي».

وتوقعت دار «سوذبيز»، التي تنظم المزاد العلني على زوج الحذاء، أن يباع الحذاء بأكثر من مليون دولار أميركي.

وطرح حذاء «نايكي إير ييزي 1» الرياضي يأتي في إطار عملية بيع خاصة، ما يعني أنه لن يعلن السعر النهائي أو هوية المشتري، إلا إذا أراد الأخير ذلك.

كان الحذاء الرياضي أسود اللون هو الأول الذي تطلقه علامة «ييزي» التجارية التي يملكها «ويست». وقد أثار ضجة في عالم الموضة عندما انتعله خلال عرض «غرامي» للعام 2008.

في السابق، تعاونت «نايكي» فقط مع رياضيين وكان حذاء المغني بمثابة خرق كبير للعلامة التجارية الأميركية.

أطلقت مجموعة «إير ييزي 1» بإصدار محدود العام 2009، وتلتها «إير ييزي 2» في العام 2012.

وفي العام التالي، أنهى «ويست» شراكته مع «نايكي»، معتبراً أن نصيبه من الإيرادات غير كافٍ، وواصل التعامل مع «أديداس» العام 2014.

وحققت تلك الشراكة نجاحاً تجارياً هائلاً، محققة ما يقرب من 1,7 مليار دولار أميركي من العائدات العام 2020، وفقاً لمذكرة داخلية لمصرف «يو بي إس».

وسيعرض الحذاء الرياضي، الذي يبيعه جامع الأحذية راين تشانغ في هونغ كونغ اعتباراً من 16 أبريل الجاري.

في أغسطس من العام الماضي، بيع زوج من حذاء «نايكي إير جوردن 1» في مقابل 615 ألف دولار خلال مزاد نظمته دار «كريستيز».